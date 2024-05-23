Düzceli Milli Halterci Şevval İnce yıldızlar dünya halter şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Peru’nun Lima şehrinde düzenlenen şampiyonada Cumayeri Belediyespor sporcusu İnce, 40 kilo silkmede 70 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, genç sporcuyu tebrik ederek “Milli haltercimiz kulübümüz sporcusu Şevval İnce Peru’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonasında silkmede 70 kilo kaldırarak Dünya ikincisi olmuştur. Milli sporcumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.