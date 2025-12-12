Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi %31,17

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, kasım anketinde %32,20 seviyesindeyken, aralık döneminde %31,17’ye geriledi. Böylece piyasanın yıl sonu enflasyon tahmininde sınırlı da olsa olumlu bir iyileşme yaşandı.

12 ve 24 Ay Sonrası Enflasyon Tahminleri

– 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, %23,49’dan %23,35’e geriledi.

– 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %17,69’dan %17,45’e indi.

Katılımcılar, 12 ay sonrasında enflasyonun ağırlıklı olarak %22,00–24,99 aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, 24 ay sonrasında beklentiler büyük ölçüde %16,00–18,99 bandında yoğunlaştı.

Faiz Beklentilerinde Gerileme

BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi %39,35’ten %38,13’e düştü.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi ise %38,21 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların döviz kuru tahminlerinde sınırlı bir aşağı yönlü revizyon dikkat çekti.

– Yıl sonu dolar/TL beklentisi: 43,42 TL → 43,06 TL

– 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi: 50,62 TL → 51,08 TL

GSYH Büyüme Tahminleri Yükseldi

Ekonomiye ilişkin büyüme beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi:

– 2025 büyüme beklentisi: %3,4 → %3,5

– 2026 büyüme beklentisi: %3,8 → %3,9

Özetle, Aralık 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon ve faiz tarafında sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken, döviz kuru tahminlerinde istikrarlı bir görünüm ve büyüme tarafında olumlu bir beklenti artışı ortaya koydu.