Yeni tarife, İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumunda CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. AK Parti grubu zam teklifine “hayır” oyu verdi.

Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesinde yüksek artış

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında en yüksek artış, Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım’daki kapalı ve açık otoparklarda gerçekleşti. Buna göre:

1 saate kadar ücret : 150 TL → 200 TL

1-2 saat : 180 TL → 240 TL

2-4 saat : 220 TL → 300 TL

4-8 saat : 275 TL → 380 TL

8-12 saat : 350 TL → 450 TL

12-24 saat: 500 TL → 550 TL

Aynı bölgede yol kenarı otoparklarında günlük ücret 400 TL’den 650 TL’ye çıkarılarak yüzde 62,5’lik artış yapıldı.

Merkez ilçelerde yeni İSPARK tarifesi

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'daki katlı ve açık otopark ücretleri de yeniden düzenlendi:

1 saat : 100 TL → 140 TL

1-2 saat : 130 TL → 180 TL

12-24 saat: 400 TL → 450 TL

Yol kenarı otoparklarında günlük ücret 300 TL’den 500 TL’ye yükseldi.

Diğer ilçelerde artış oranları

Ataşehir, Bakırköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Kartal, Kağıthane, Pendik, Sarıyer, Ümraniye ve Zeytinburnu gibi ilçelerde de tarifeler güncellendi:

1 saat : 80 TL → 110 TL

12-24 saat: 310 TL → 370 TL

Yol kenarı otoparklarında günlük ücret 240 TL’den 320 TL’ye çıkarıldı.

Çevre ilçelerde de zam var

Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri ve Şile gibi ilçelerde 1 saatlik otopark ücreti 60 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Günlük ücretler ise 200 TL → 260 TL olarak güncellendi.

Mesire alanı giriş ücretlerine de artış

Mecliste ayrıca orman, koru ve mesire alanlarının giriş ücretlerine de zam yapıldı:

Otomobil : 170 TL → 250 TL

Minibüs/panelvan : 420 TL → 550 TL

Midibüs : 750 TL → 1000 TL

Otobüs/kamyon : 1500 TL → 2000 TL

Motosiklet: 100 TL → 140 TL

Taksi durak ücretleri de yükseldi

Giriş-çıkış : 25 TL → 30 TL

Günlük ücret: 100 TL → 140 TL

Yeni tarifeler 1 Ocak 2026’da yürürlükte

İSPARK’a en son 12 Haziran 2024’te yüzde 50’ye, 12 Aralık 2024’te ise yüzde 115’e varan zam yapılmıştı. Son düzenleme ile birlikte İSPARK, 1,5 yıl içinde üçüncü kez büyük oranlı tarifeye gitmiş oldu.

Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.