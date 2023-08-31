Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi gören müsabakalara 320 pehlivan katıldı. Sporcular minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarışarak er meydanında boy gösterdi. Gözne Mahallesi’ndeki Toroslar Belediyesi Güreş Alanında düzenlenen etkinlikte dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi.



6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden güreşçiler anıldı

Geleneksel Karakucak Güreşlerinde 6 Şubat 2023’te yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden güreşçiler de unutulmadı. Er meydanında hayatını kaybeden sporcuların isimlerinin olduğu döviz açılarak güreşçiler anıldı. Toroslar Büyükşehir Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hayatını kaybeden sporculara Allah’tan rahmet, ailelerine ve güreş camiasına da sabırlar diledi.

Coşkulu ve heyecanlı geçen Geleneksel Karakucak Güreşleri, ödül töreni ile son buldu. Zaferin 101. yıl dönümünde düzenlenen Karakucak Güreşlerinin başpehlivanı ise Ali Böncüoğlu oldu



Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tüm hemşehrilerinin Zafer Bayramını kutladığını belirterek, “Çocukluğumuzdan bu yana burada 30 Ağustos’ta her yıl Karakucak Güreşlerini izlerdik. Belediye başkanlığımızda da her yıl bu geleneği sürdürmek üzere bir araya geliyoruz. Yiğit pehlivanlarımız da Toroslarımızda er meydanına çıkıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde bu geleneği tamamlıyoruz. Kıymetli şampiyonlarımız, büyüklerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimize katılan, destek ve güç veren misafirlerimize de teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Güreşçiler ise böylesi büyük bir organizasyonda kendilerini buluşturduğu için Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.