Türkiye Ahilik Buluşması’nda Esnafa Destek Mesajı

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Ahilik Buluşması Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni”, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Bolat, esnafın Türkiye ekonomisinin temel direklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ahilik kültürüne katkı sunan esnaf ve sanatkârlara teşekkür eden Bolat, belirli kriterleri karşılayan esnaf ve sanatkârlara Ahi Esnaf Beratı takdim edileceğini ifade etti.

Kayıtlı Esnaf Sayısı 2,5 Milyona Yaklaştı

Türkiye genelinde 2 milyon 273 bin kayıtlı esnaf bulunduğunu hatırlatan Bolat, esnaf teşkilatının 3 bine yakın oda, 82 birlik ve 13 federasyonla güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi. TESKOMB aracılığıyla esnafın mali ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Bolat, 2013’te 1,6 milyon olan esnaf sayısının bugün 2,5 milyona yaklaştığını belirtti.

Esnafa İşletme Desteği 1 Milyon Liraya Çıkarıldı

Pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrası esnafa yönelik desteklerin artırıldığını belirten Bolat, şu bilgileri paylaştı:

İşletme kredisi limiti: 1 milyon TL

İşyeri ve ticari araç yatırımları desteği: 2,5 milyon TL

Finansman maliyeti: Yüzde 25’e düşürüldü

Kredi vadesi: 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı

Taksit ödeme aralığı: 3 aydan 6 aya isteğe bağlı hale getirildi Sadettin Saran Hakkında Adli Kontrol Kararı! Serbest Bırakıldı İçeriği Görüntüle

718 Milyar Liralık Finansman Desteği

Bolat, hükümetleri döneminde esnaf ve sanatkârlara 4,5 milyondan fazla kez finansman desteği sağlandığını belirterek, bu desteklerin toplam tutarının 718 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 20 milyar dolara denk geldiğini ifade etti.

Esnaf Kanunu Değişiklikleri Şura’da Açıklanacak

Bakan Bolat, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 2025-2029 Esnaf ve Sanatkâr Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan düzenlemelerin 6. Esnaf ve Sanatkârlar Şurası’nda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Palandöken: Ahilik Kültürü Gelecek Nesillere Aktarılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ahilik geleneğine verdiği önemin altını çizerek, bu kültürün genç kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Program, dürüstlük, meslek ahlakı ve tüketici memnuniyetini esas alan esnaf ve sanatkârlara Ahi Esnaf Beratı takdimiyle sona erdi.