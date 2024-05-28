Halka Arzın Detayları

Yiğit Akü’ nün halka arz süreci 29-30 ve 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri kullanılarak toplamda 75.000.000 lot pay satışının planlanması bekleniyor. Bu adımla Yiğit Akü, güçlü mali yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sektördeki konumunu büyütmeyi hedefliyor. Halka arz, bireysele eşit yöntemle dağıtım gerçekleşecek. Halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL ve 75.000.000 adet lot dağıtımı gerçekleşecek. “YIGIT” borsa koduyla Bist100’de işlem görecek.



Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 34,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Buna ek olarak Yiğit Akü, 250.000.000 TL değerindeki sermayesini 50.500.000 TL artırarak 300.500.000 TL’ye yükseltecek. Halka açıklık oranı ise %24,96 olarak belirlendi. Halka arz işlemlerinin 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor ve bu durum yatırımcılar için büyük bir imkanlar sunuyor.

Fonların Kullanım Alanları

Halka arzdan elde edilecek fonlar, Yiğit Akü ‘nün büyüme stratejilerinin temelini oluşturacak. Üretim tesisinin kapasitesini artırmak, lityum batarya yatırımlarını genişletmek ve işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak bu kaynaklar, şirketin yenilikçi ürünler geliştirme ve müşteri memnuniyetini artırma vizyonunu destekleyecek.



Yiğit Akü'yü yakından tanıyalım

Yiğit Akü, 1976 yılında Ankara'da kuruldu. 1976 yılında Ankara’da kurulan Yiğit Akü A.Ş., 60.000 m² alana sahip üretim tesisinde yıllık 7.000.000 akü üretim kapasitesine sahiptir. Kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle sektörde öncü bir rol üstlenen şirket, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Uluslararası pazarlarda da adından söz ettiren Yiğit Akü, teknolojiye yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktadır. Şirket, 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak son 7 yılda akü sektöründe ihracat şampiyonu oldu.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yiğit Akü ‘nün halka arz sürecinde aracılık görevini üstlenen İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sektördeki deneyimi ve güvenilirliği ile yatırımcıların bu süreçte en iyi hizmeti almasını sağlayacak. İntegral Yatırım, Yiğit Akü’ nün halka arzını başarıyla gerçekleştirmek için gerekli tüm desteği sunacaktır.

Halka Arz Şekli:

- Sermaye Artırımı: 50.500.000 lot olarak gerçekleşecek.

- Ortak Satışı: 10.500.000 lot (Hamit Yiğit) satışa sunulacak.

- Ortak Satışı: 7.000.000 lot (Mahmut Yiğit) satışa sunulacak.

- Ortak Satışı: 7.000.000 lot (Eyüp Yiğit) satışa sunulacak.



Fonun Kullanım Alanları:

Halka arzdan sağlanacak fonların yönlendirileceği alanlar stratejik bir plan dahilinde belirlendi:

- Üretim Tesisi ve Yeni Ürün Yatırımları: %20 oranında yatırım yapılarak, üretim kapasitesi büyüme yolunda ilerleyecek

- Lityum Batarya Fabrikası Yatırımları:

%40 oranında yatırım yapılarak, yenilikçi teknolojilere odaklanılacak ve ileri teknoloji çözümleriyle yol alınacak.

- İşletme Sermayesi:

%30 oranında kullanılacak olan bu strateji, operasyonel kapasitesini güçlendirilerek üst düzey performans elde edecek.

- Finansal Borçların Ödenmesi:

%10 oranında borç ödemesi yapılarak, finansal yapı daha sağlam bir konuma taşınacak.

Tahsisat Grupları ve Dağıtılacak Paylar:

Tahsisat grupları ve bunlara ayrılacak pay miktarları ilerleyen süreçlerde belirlenecektir. Ancak tahsisat grupları, yerli bireysel yatırımcılar, yerli kurumsal yatırımcılar ve uluslararası kurumsal yatırımcılar olmak üzere üç temel kategoriye ayrılacaktır.





Finansal Tablo ve Satmama Taahhüdü:

Halka arz sürecinde fiyat istikrarı 30 gün boyunca sağlanacak ve brüt halka arz gelirinin %20’si bu amaçla kullanılacak. Ayrıca, ihraççı ve ortaklar 1 yıl süreyle satmama taahhüdünde bulunacak.

İleri Teknoloji ve AR-GE Çalışmaları:

Yiğit Akü, elektrikli araçlar için lityum bataryaları üretmeye 2013 yılından bu yana devam ediyor ve bu sektöre yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Şirket, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleriyle yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmakta olup, pek çok uluslararası kalite belgesine sahip.



Yiğit Akü’ nün Markaları ve Bayileri:

Yiğit Akü, Platin, Tunç, Macpower ve Helden gibi markalarıyla uluslararası alanda tanınıyor. Yurt içinde 90 ana bayi ve 6000 tali bayi ile kesintisiz hizmet sağlıyor. Şirket, lider otomotiv markalarına, endüstriyel ve savunma sanayine akü tedariği sağlamaktadır.