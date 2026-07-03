Yeşilyurt Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla hayırsever iş insanı Mehmet Güngör tarafından, merhum babası Hacı İbrahim Güngör adına yaptırılan Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Taziye Evlerine desteklerini eksik etmeyen tüm hayırseverlere teşekkür ederek, ilçedeki taziye evlerinin sayısını hızla artıracaklarını söyledi.

Hacı İbrahim Güngör Taziye Evinin ön kısmında düzenlenen açılış törenine; Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, MHP MYK Üyesi Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, hayırsever iş insanı Mehmet Güngör ve Güngör ailesinin fertleri, akrabaları, Topsöğüt Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Güngör, babasının adını yaşatacak böyle anlamlı bir hizmeti mahallelerine kazandırmanın manevi huzurunu yaşadıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesi'ne ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmasının başında acıların paylaşıldıkça hafiflediğini, dayanışmanın ise toplumsal bağları güçlendirdiğine vurgu yapan Mehmet Güngör, 'Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma kültürümüzün en anlamlı mekânlarından biri olacak kıymetli bir eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; acılar paylaşıldıkça hafifler, dayanışma ise toplumsal bağlarımızı daha da güçlendirir. Bizlere böyle hayırlı bir hizmeti gerçekleştirmeyi nasip eden yüce Allah'a sonsuz hamd ediyor, bu eserin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kadim toprakların evlatları olarak, devletimizin bizlere sunduğu imkânlar doğrultusunda şehrimize ve ülkemize hizmet etmeyi her zaman büyük bir sorumluluk ve gönül borcu olarak görüyoruz. İnsanımıza dokunan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren her hizmetin içerisinde yer almaya devam edeceğiz. Yaklaşık üç aylık bir sürede tamamlanan Taziye Evimizin yapım aşamasında desteklerini ve katkılarını bizlerden esirgemeyen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit olmak üzere, belediyemizin tüm yönetici ve çalışanlarına ailem adına gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Taziye Evlerinin toplumsal dayanışmaya güç katan önemli mekanlar olduğunu ifade eden AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren böylesine anlamlı eserlerin büyük önem taşıdığı vurgularken, hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayata geçirilen sosyal yatırımların gelecek nesillere örnek teşkil ettiği ifade etti. Merhum babası Hacı İbrahim Güngör anısına Taziye Evi inşa eden hayırsever iş insanı Mehmet Güngör'e teşekkürlerini sundu. Yaylacı, seçim döneminde sözünü verdikleri taziye evlerinin sayısını hızla artırdıklarına dikkat çekerken, acıların paylaşıldığı bu mekanların birlik ve beraberlik ruhuna ayrı bir güç kattığına vurgu yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise yaptığı konuşmada, vatandaşların acılı günlerinde bir araya gelerek dayanışma içerisinde olmalarını sağlayacak taziye evlerinin önemli bir sosyal ihtiyaç olduğunu belirterek, belediye olarak bu tür yatırımlara destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt İlçesinde yapımı tamamlanan üçüncü taziye evini hizmete sunduklarını, şu anda inşaatı devam eden binalarla birlikte taziye evlerinin sayısını hızla artıracaklarını ifade eden Başkan Geçit, 'İnsan hayatında en kıymetli değerlerden biri paylaşmak, dayanışmak ve birbirinin acısını hafifletmektir. Taziye evleri de bu dayanışma kültürünün en güzel mekanlarından biridir. Taziye evlerimiz taziye ziyaretlerinin yanı sıra mahalle toplantılarına ev sahipliği yapacak olup aynı zamanda yaşanabilecek bir afet anında toplanma merkezleri olacaktır. Oturma salonları, lavabolar ve mutfak gibi temel ihtiyaçları karşılayacak önemli hizmet alanları vardır. İlçemizde bugüne kadar Mahmut Boynukara Taziye Evi ile Diyarbakırlılar Taziye Evlerimizin yapımını tamamlayarak hizmete sunmuştuk. İlçemizin farklı bölgelerinde yeni taziye evlerimizin yapımları sürüyor. Bugün de şehrimizin önemli esnaflarından hayırsever iş insanımız Mehmet Güngör tarafından kıymetli babası merhum Hacı İbrahim Güngör adına ilçemize kazandırılan bu güzel eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu hayrı kabul eylesin. Bu hayırlı hizmetin hayata geçmesinde katkı sunan AK Parti İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Merhum Hacı İbrahim Güngör'e rahmet diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, Taziye Evlerinin Malatya'nın yeniden inşa ve ihya sürecine önemli katkılar sunan özel yatırımlar olduğunu ifade ederken, Topsöğüt'e kazandırılan Taziye Evinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine ve hayırsever iş insanı Mehmet Güngör'e teşekkürlerini sundu.

Taziye Evlerinin toplumsal dayanışmaya ve kardeşlik ruhuna güç kattığını söyleyen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, 'Hayırsever iş insanımız Mehmet Güngör kardeşimiz gerek ticaretiyle gerekse de dürüstlüğüyle bizim gururumuz oldu. Küllerinden yeniden doğan şehrimizde özellikle iş insanlarımızın Malatya'ya katkısı büyük olacaktır. Mehmet Güngör kardeşimizin helal rızıklarıyla bugüne kadar ki gayretlerini, merhum babasından aldığı mesleğini üst seviyede sürdürmesi bizi mutlu etmiştir. Bugünde hayırlı ve güzel bir taziye evini tamamlayarak şehrimize kazandırmış olması çok önemlidir. Yeşilyurt Belediyemizi ve Mehmet Güngör'e kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Bizde TSO Yönetimi olarak şehrimizin 10 ayrı noktasına üyelerimizin destekleriyle taziye evleri kuracağız' diye konuştu.

MHP MYK Üyesi Mesut Samanlı ise, ölümün yaşam kadar gerçek olduğunu ifade ettiği konuşmasında, ' Bir ailede yaşanan vefat sonrasında o ailenin acısını paylaşmak ve dindirmek adına taziye evleri büyük bir öneme sahiptir. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok doğru bir adım atarak taziye evleri projesini başlattı. Bu projelere destek veren hayırseverlere teşekkür ederken, bugün açılışını yaptığımız bu anlamlı mekanı şehrimize kazandıran sevgili kardeşim Mehmet Güngör'e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz ise, taziye evlerinin acıların paylaşıldığı mekanlar olmasının yanı sıra dayanışmanın, kardeşliğin ve millet olma şuurunun en güçlü şekilde yaşatıldığı gönül yuvaları olduğunu söyledi.

Hayırsever iş insanı Mehmet Güngör'ün hayra ve vefaya örnek gösterilecek kıymetli bir yatırımı gerçeğe dönüştürdüğünü sözlerine ekleyen Gürbüz, 'Merhum Hacı İbrahim Güngör'ün aziz hatırasını yaşatmak adına bu kıymetli taziye evini ilçemize kazandıran Mehmet Güngör'e gönülden teşekkür ediyorum. Cenabı Allah yapmış olduğu bu hayrı kabul eylesin. Merhum Hacı İbrahim Güngör'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Malatya'nın bir evladı olarak böylesine anlamlı bir açılışta yer almaktan onur duyuyorum.' diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Cami İmamı Ramazan Uzun tarafından okunan duanın ardından protokol üyeleri ve davetliler taziye evinin açılış kurdelesini birlikte keserek, Taziye Evini hizmete açtılar. Törene katılan misafirlere Yeşilyurt Belediyesi tarafından aşure ikramında bulunuldu.