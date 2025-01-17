Basının Toplumdaki Önemi Vurgulandı

Yeşilay Büyükçekmece Şubesi Kurucu Başkanı İhsan Yıldız, gazeteciliğin toplum için kritik bir meslek olduğunu vurguladı. Basının, halkın bilgiye erişimindeki en önemli köprü olduğunu belirten Yıldız, “Bir gün değil, her gün sizin gününüz olmalı. Hakkınız ödenmez. Siz olmadan hiçbir şeyden haberimiz olmayacak,” diyerek gazetecilerin toplumdaki değerine dikkat çekti.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarından da bahseden Yıldız, 2016 yılında kurulan Büyükçekmece Şubesi’nin, zorlu şartlara rağmen önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti. 2022 yılında kendi ofislerine taşındıklarını hatırlatan Yıldız, Yeşilay’ın tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele ettiğini ve bu alanlardaki farkındalığı artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazeteciliğin Fedakarlık ve Sorumluluk Gerektiren Bir Meslek Olduğu Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Yeşilay Büyükçekmece Şube Başkanı Recep Çalışkan, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu belirtti. Çalışkan, “Gazeteciler, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve sorunların çözümü için elzem bir rol üstleniyor. Onların dayanışma içinde çalışmaları, sosyal hedeflere ulaşılmasında büyük önem taşıyor,” dedi. Ayrıca, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, mesleklerinde başarılar diledi.

Çalışkan, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, 120 şubesi ve 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılıkla mücadelede aktif rol oynadıklarını ifade etti.

Bağımlılıkla Mücadelede YEDAM ve Sporun Önemi

Silivri’deki YEDAM'ın, bağımlılıklarla mücadele eden bireylere ücretsiz ve profesyonel destek sağladığını belirten Çalışkan, gençlerin spora yönlendirilmesi için spor kulübü projelerine önem verdiklerini söyledi. “Gençlerimizin boş vakitlerini sporla değerlendirmelerini sağlıyoruz,” diyen Çalışkan, bu çabaların toplumsal fayda sağladığını vurguladı.

Yeşilay’ın Tarihinden Bugüne Uzanan Mücadelesi

Etkinlikte Yeşilay’ın tarihi hakkında da bilgiler paylaşıldı. 5 Mart 1920’de “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulan dernek, işgal döneminde alkol ve uyuşturucu bağımlılığına karşı mücadele etmek amacıyla Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulmuştu. 1934 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanan Yeşilay, günümüzde alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelesini sürdürüyor.

Yeşilay’ın bu kapsamlı çalışmaları ve basınla kurduğu güçlü ilişki, bağımlılıkların önlenmesinde önemli bir iş birliği platformu oluşturuyor.