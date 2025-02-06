Yeşil GYO, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, projedeki imar problemleri nedeniyle şirketin ciddi bir mali darbe aldığını ve müşterilerinin alacaklarını iade ettiklerini belirtti. Şirket, bu süreçte müşterilerinin iflas davası açtığını ve şirketin iflas etme tehdidi altında olduğunu belirtti. Ancak şirket, 16 milyar TL'lik öz varlıklarını koruyarak, müşterilerin alacaklarını makul bir vadeye yaymayı ve Innovia 4 inşaatını tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Şirket, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yapmış ve 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren üç ay geçici mühlet verilerek geçici konkordato komiserleri görevlendirilmiştir. Şirket, faaliyetlerinin aksamaması için gerekli hassasiyet ve çabaların gösterileceğini belirtti.