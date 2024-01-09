Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken, yüz ölçümünün yüzde 60’ı ormanlarla kaplı Bolu’yu 2023 yılında bir milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar oldu.

2023 yılı boyunca Bolu’nun 3 doğa harikasını toplamda 1 milyon 267 bin 596 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi ağırlayan 571 bin 162 kişi ile Abant Gölü Milli Parkı oldu. Gölcük Tabiat Parkı yıl içerisinde 488 bin 610 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bolu’nun diğer bir milli parkı olan Yedigöller Milli Parkı ise yıl boyunca 207 bin 824 ziyaretçiyi ağırladı.



Yedigöller, Abant ve Gölcük'ü, 2022 yılında 1 milyon 157 bin 835 kişi ziyaret etmişti.