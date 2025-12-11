Turizmci Hamit Kuk, yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonların artarak devam ettiğini vurgulayarak, “31 Aralık akşamı açık olan tesislerimizin önemli bir bölümünde doluluk yüzde 90’a yaklaşacak gibi görünüyor” dedi.

Antalya 2025’i 17 Milyon Turistle Tamamlamaya Hazırlanıyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında yer alan Antalya, 2025 yılında da turizmde güçlü konumunu korudu. Kasım ayında 152 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlayan kentte, yılın ilk 11 ayında en çok turist gönderen ülkeler; Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Antalya’ya en fazla gelen gruplar arasında yer aldı.

Kuk, 2025 turizm performansını değerlendirerek şunları söyledi:

“Yılın ilk altı ayında zorlandık ancak hazirandan sonra sezon toparlandı. Maliyetler yüksek olsa da yılı yaklaşık 17 milyon turist ile kapatacak olmak Antalya için ciddi bir başarı. Dünyada en çok turist ağırlayan şehirler arasında bu yıl yine ilk 10’dayız.”

Yılbaşında Avrupa ve Rusya Pazarı Öne Çıkıyor

Kış döneminde talebin özellikle Avrupa ülkelerinden ve Rusya’dan geldiğini belirten Kuk, rezervasyonların son haftalarda hızlanacağını ifade etti.

“Yılbaşını Türkiye’de geçirmek isteyen Avrupalı ve Rus misafirlerimiz ağırlıkta. Sanatçı programı olan otellerde doluluk çok daha hızlı ilerliyor.” diye konuştu.

Kış Turizmi İçin Umut Veren Tablo

Turizmciler, yüksek doluluk beklentisinin kış sezonu açısından da olumlu bir sinyal olduğuna dikkat çekiyor. Yoğun rezervasyon talebi, Antalya’nın dört mevsim turizm potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor.