Analize göre Alman seyahat severler bu yıl tatil planlarında iki aşamalı bir eğilim sergiliyor. Noel döneminde daha çok sıcak ve uzak destinasyonlara yönelen Almanlar, yılbaşı döneminde ise kısa süreli ve Avrupa içi seyahatleri tercih ediyor.

Noel’de Sıcak İklim, Kültür ve Deniz Ön Planda

Araştırma, 20–26 Aralık tarihlerini kapsayan Noel haftasında Alman turistlerin Asya ve Akdeniz havzasındaki sıcak iklimli ve kültürel açıdan zengin ülkelere yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Bu dönemde en fazla rezervasyon yapılan ülkeler sıralamasında:

Tayland Türkiye İspanya

ilk üçte yer aldı. Listede Çin dördüncü, Yunanistan ise onuncu sırada bulunuyor. Türkiye, özellikle Akdeniz sahilleri, kültürel mirası ve yılın bu döneminde sunduğu ılıman iklimle Alman turistlerin dikkatini çekiyor.

Yılbaşında Avrupa İçi Kısa Tatiller Öne Çıkıyor

Noel sonrası 27 Aralık – 6 Ocak tarihleri arasında ise Almanların seyahat tercihleri değişiyor. Yılbaşı için daha kısa tatilleri tercih eden Almanlar, ağırlıklı olarak Avrupa içi destinasyonlara yöneliyor.

Bu dönemde:

Kısa mesafe seyahatlerde (%55): İngiltere, İspanya, Fransa

Orta mesafe seyahatlerde (%28): Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır

Uzun mesafe seyahatlerde (%17): Tayland, Çin, Japonya

öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye Dört Mevsim İlgi Görüyor

Seyahat analistleri, bu iki aşamalı tatil eğiliminin Alman turistlerin zaman ve bütçe yönetimini daha verimli yapma isteğini yansıttığını belirtiyor. Noel döneminde uzun ve uzak seyahatler tercih edilirken, yılbaşı için yakın ve kısa rotalar öne çıkıyor.

Uzmanlara göre Türkiye’nin hem Noel hem de yılbaşı döneminde popülerliğini korumasının temel nedenleri arasında coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel yapısı ile dört mevsime yayılan turizm çeşitliliği bulunuyor. Türkiye’nin bu ilgiyi önümüzdeki dönemde de sürdürmesi bekleniyor.