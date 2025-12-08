Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizmi destinasyonlarından biri olan Uludağ, gece boyunca süren yağışın ardından beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan kartpostallık manzara dikkat çekerken, kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasıyla oteller Yeni Yıl yoğunluğu için hazırlıklarına hız verdi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, Uludağ’da sosyal aktivitelerden yararlanmak, kayak yapmak ve günübirlik tesisleri kullanmak istediklerini belirtti. Ziyaretçiler, özellikle henüz açılmayan ruhsatlı otellerin de bir an önce hizmete başlamasını talep ediyor.

Bölgede görev yapan çalışanlar, kar yağışının turizm hareketliliğini canlandırdığını vurgulayarak, “Dün akşam itibarıyla kar yağışı etkili olmaya başladı. Biz de sezon hazırlıklarımızı hızlandırdık. Şu anda bölgede yaklaşık 10 santimetre kar bulunuyor” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, sabah saatleri itibarıyla Uludağ’da hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü bildirildi. Yeni kar yağışının devam etmesi halinde kayak pistlerinin kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.