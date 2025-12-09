Ayrıca, geçmişte alınmış tüm kimlik fotokopilerinin tutanak tutulup derhal imha edilmesi gerektiği açıklandı.

Karara göre, kimliğin ibraz edilmesi kimlik doğrulaması için yeterli olacak; konaklama tesisleri yalnızca kimlik veya pasaport numarasını kayıt sistemine işlemeye devam edecek. Kimlik fotokopisi çekilmesi, taranması veya herhangi bir şekilde çoğaltılması ise açık rıza olmadan yapılamayacak.

Fotokopi ve tarama yasak

Yeni düzenlemeye göre hem fotokopi hem de dijital tarama işlemleri aynı kapsamda değerlendiriliyor. Kimliğin alınarak çoğaltılması veya taranması kişisel verilerin gereksiz ve hukuka aykırı şekilde işlenmesi anlamına geldiği için işletmelere yasak getirildi.

Otele girişte dikkat edilmesi gerekenler

– Misafirler kimliklerini ibraz edecek, görevli yalnızca kimlik veya pasaport numarasını sisteme işleyecek.

– Fotokopi veya tarama yapılması istenirse misafirler ilgili KVKK düzenlemesini hatırlatabilecek.

– Uygulamaya uyulmaması durumunda konaklamadan vazgeçilmesi öneriliyor.

KVKK’nın aldığı bu karar ile kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli bir adım atılırken, konaklama tesislerinin de veri güvenliği konusunda daha dikkatli hareket etmesi bekleniyor.