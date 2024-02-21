6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çocuklara Örümcek Adam kostümüyle ücretsiz animasyon gösterileri yaparak herkesin yüreğini ısıtan İzmirli genç Ayaz Koç, 81 ili gezme hayaliyle başladığı yolculuğunda 25’inci durağı Samsun oldu. Samsun’da vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Örümcek Adam, daha sonra kentteki tarihi yerlerini gezerken Samsun lezzetlerini de tatma imkanı buldu. 7’den 70’e herkes tarafından ilgiyle karşılanan yerli Spiderman, Samsun’a hayran kaldığını ve gezdiği en güzel şehirlerden biri olduğunu söyledi.



Ayaz Koç, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depreminde çocuklara gönüllü olarak 5 ilde kaldığını belirterek, “İzmir’de manken ve oyunculuk yapıyordum. Kahramanmaraş depremi olduğunda evde dayanamayıp, Örümcek Adam kostümümü giyip, deprem bölgesine gittim. 50 gün boyunca bana verilen konteynerde kaldım. 5 deprem şehrinde 50 gün boyunca annesini, babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Güvenlik güçlerimize yemek yapıp, dağıttım. Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır ve Adana’da gönüllü olarak Örümcek Adam kostümümle çocuklara moral ve motivasyon sağladım. Deprem bölgesindeki çalışmalarım ile bir ün kazandım. Sonra da aynı kostüm ile 81 ili gezip, oraların yöresel yemeklerini ve tarihi mekanlarını tanıtmak istedim. Basında da ‘Yerli Örümcek Adam’ adı altında bir şöhrete kavuştum. Bu çerçevede 25. durağım Samsun oldu” dedi.



“Hayalimi gerçekleştirirken ülkemin güzelliklerini herkese tanıtmaya çalışıyorum”

Hem hayalini gerçekleştirdiğini hem de ülkesinin güzelliklerini ön plana çıkardığını ifade eden Örümcek Adam, “Samsun halkı beni oldukça güzel karşıladı. Çok cana yakın bir insan topluğu ile karşılaştım. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı şehre geldiğim için de çok mutluyum. Türkiye’yi gezmeye devam ediyorum. Bu gezilerime devam ettirmek için sponsorluk arayışım da devam ediyor. 23 şehri sponsor desteği ile gezdim ama son şehirleri kendi imkanlarımla geziyorum. Türkiye’yi gezmeye devam etmek istiyorum. Hayallerimden vazgeçmiyorum. Maskem yırtıldı ama çıkartmayacağım. Çünkü her bir izin anısı var. Maskenin yüz kısmı gittiğim şehirlerdeki izlerden dolayı biraz hasara uğradı. Bu da bana yerli örümcek adam imajı kazandırdı. Türk örümcek adam olarak adlandırılmaktan mutlu ve gururluyum. Hayalimi gerçekleştirirken ülkemin güzelliklerini herkese tanıtmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Samsunlu vatandaşlar da yerli spidermanın şehirlerine gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar nedeniyle Ayaz Koç’u tebrik etti. Sinop’tan Samsun’a geldiğini ifade eden Koç, Samsun’dan sonraki adresinin de Ordu olacağını belirtti.