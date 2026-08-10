İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Ali Unan'ın yaklaşık 10 yıl önce yaptığı duyarlı davranış, kendisini sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri haline getirdi. 2016 yılında Gaziemir'de düzenlenen deve güreşi festivaline katılan Unan, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobil kullanmamayı tercih etti.

Bunun yerine çekici çağıran Unan, aracının üzerine çıkarak evine döndü. Yolculuk öncesinde İhlas Haber Ajansı ekibine verdiği röportaj ve çekici üzerindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Video milyonlarca kez izlenirken, Unan da kamuoyunda tanınan bir isim haline geldi.

Yıllar sonra reklam filminde karşısına çıktı

Aradan geçen yıllara rağmen sosyal medyada paylaşılmaya devam eden görüntüler, bu kez ticari bir reklam filminde kullanıldı. İddiaya göre "Motovale" isimli firma, Unan'ın yıllar önce çekilen görüntülerini reklam çalışmasına dahil etti.

Görüntülerinin ve sesinin kendisinden izin alınmadan kullanılmasına tepki gösteren Unan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hukuk yoluna başvurdu.

İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, reklam filminin geniş kitlelere ulaştığı ve firmanın görüntüler üzerinden marka bilinirliği ile ticari kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Unan, firma hakkında 1 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 6 milyon TL tazminat talep etti.

"Benden izinsiz görüntümü ve sesimi kullanamaz"

Yaşananları anlatan Ali Unan, 2016 yılında alkollü olmasına rağmen araç kullanmama kararı aldığını belirterek, çekici çağırıp evine gittiğini söyledi.

Görüntülerin haber olarak yayımlanmasının ardından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Unan, yıllar sonra aynı görüntülerin reklam filminde kullanılmasına tepki gösterdi.

Unan, kendisinden izin alınmadan görüntü ve sesinin reklamda kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu reklamın uzun süredir yayında olduğunu ifade etti.

"Yakın çevremde alay konusu oldum"

Dava dilekçesinde ise reklam filminin Unan'ın sosyal ve özel hayatında olumsuz sonuçlara yol açtığı ileri sürüldü.

Görüntülerin reklam amacıyla kullanılmasının ardından Unan'ın yakın çevresinde ve sosyal yaşamında alay konusu olduğu, bu durumun kendisinde ciddi bir üzüntü ve utanca neden olduğu iddia edildi.

Mahkemenin, görüntülerin izinsiz kullanımının kişilik hakları ve ticari kullanım açısından oluşturduğu sonuçları değerlendirerek tazminat talebi hakkında karar vermesi bekleniyor.