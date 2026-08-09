Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Kent Meydanı'nda bir araya gelen bin 58 kadın dünyanın en büyük halkalarından birini oluşturup müzik eşliğinde dakikalarca halay çekti. Halaya katılan vatandaşlar ise mutluluklarını ifade ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.



"Binlerce Sivaslı kadınımız kent meydanında halay çektiler"

Programda konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise, "Önceden erkekler gelip burada bin 58 kişi halay çekiyordu. Bu sene Özcan hocam dernek yönetimiyle yanıma gelerek bu projeyi sundular çok da güzel oldu. Bu sene kadınlarımız halay çekti. Bin 58 dedik ama sayı bin 58'i de geçti. Binlerce Sivaslı kadınımız kent meydanında halay çektiler. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sivas Gurbetçi Buluşmaları ve Gastronomi Festivali'miz dolu dolu geçiyor" diye konuştu.