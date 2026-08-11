Ak Partinin 25. kuruluş yıldönümü öncesi müjdeleri sıralayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, şehrin 2. şehir hastanesi konumundaki Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından şehre iki yeni hastanenin daha yapılmasının planlandığını açıkladı.

14 Şubat Ak Partinin 25. kuruluş yıl dönümünü öncesi Bursa'da kamera karşısına geçen Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Bursa'ya yapılan en büyük yatırımların 25 yıllık Ak Parti döneminde gerçekleştiğini söyledi. Sağlıktan spora, eğitimden ulaşıma bir çok alanda yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili konuşan Gürkan, Bursa'da uzun süredir yapımı devam eden 1325 yatak kapasiteli Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından 2 yeni hastane için daha kolları sıvayacaklarını belirtti. Gürkan projeleri henüz kamuoyuna açıklanmayan yeni hastaneler ile ilgili Sağlık Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projelerin Sağlık Bakanı ile Bursa ziyaretinde ele alındığını belirten Gürkan, Ankara'da da projelere ilişkin sunumların gerçekleştirildiğini söyledi.

Gürkan, 'Bu işi kamuoyuna ilan etmiyoruz. Ama projeleri de Bakan Bey'le, geçtiğimiz hafta Bursa'ya geldiğinde oturup konuştuk. Ankara'da da sunumları gerçekleştirdik. İnşallah açılışını yaptıktan sonra ardından diğer hastane çalışmalarına da başlatacağız' ifadelerini kullandı.

Bursa'daki diğer yatırımlarla ilgili de konuşan Gürkan genel olarak 70'i tamamlanmış yatırımlar üzerine yoğunlaştıklarını aktardı.

Önceliklerinin Kuzey otobanı projesi olduğunu ve bu proje üzerinde ciddi manada çalıştıklarını ifade eden Gürkan bu projenin Bursa'nın trafiğini rahatlatacak bir proje olduğunu dile getirdi.

'İlk oylamada kendi genel başkanlarını yalanlayan bir parti ile karşılaştık'

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, TBMM'deki oylamada genel başkanlarının aksine farklı tutum sergileyen YENİ Parti'yi de eleştirerek, 'Kendi genel başkanlarını bile ilk oylamada yalanladılar' dedi.

Davut Gürkan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından teklife 'evet' oyu veren AK Parti Bursa Milletvekillerine teşekkür ederken, Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Açıklamasında oylamada 561 milletvekilinin katıldığını, 467 milletvekilinin kabul oyu verdiğini hatırlatan Gürkan, sonucun önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin terörden arındırılması hedefinin önemine vurgu yapan Gürkan, 'Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin geleceğidir diyoruz. Bu konuda katkı sunanlara sevgi ve saygıyla selamlıyoruz' diye konuştu.

Gürkan, açıklamasında Yeni Parti'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. Söz konusu partinin daha önce 'evet' oyu kullanacağını açıkladığını hatırlatan Gürkan, oylama sonucunda farklı bir tablo ortaya çıktığını söyleyerek, 'En son kurulan bir tane parti vardı. O partide biliyorsunuz 'evet' oyu kullanacağız demişti ama sonradan oranlara baktım. 35 kabule, 54 ret çıkmış. Kendi parti mensuplarını bile ikna edemeyen, daha ilk oylamada bile kendi genel başkanlarını yalanlayan bir siyasi partiyle karşılaşmış olduk. O da milletimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.