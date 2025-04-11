Honda’nın 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunduğu ve en sevilen scooter modellerinden biri olan Dio yenilendi. Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, aynı zamanda ticari kullanımda da düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü ile öne çıkıyor. Yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi ve Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) sayesinde kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Sevilen modelin kullanışlı tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanı fonksiyonel çözümler sunuyor. Yeni eklenen Akıllı Anahtar donanıma da sahip Honda Dio; İnci kar beyazı, gece dalgası mavisi, inci Jüpiter grisi ve şeker kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinden itibaren 135 bin TL fiyatıyla Honda Motosiklet bayilerinde yerini alacak.

Verimli Smart Power (eSP) motor

Yenilenen Honda Dio; 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. Dengeli sürüşüyle dikkat çeken model, 7.500 d/d’de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d’de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik sağlıyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sunan Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Euro 5+ uyumlu Dio’nun Start&Stop özelliği düşük yakıt tüketimi destekliyor.

Dio artık Akıllı Anahtar özelliği ile satışta

Modern tasarım çizgileri ile dikkat çeken Honda Dio; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio’da analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip ve dikkat dağıtmayan gösterge paneli yer alıyor. Yenilenen modele eklenen Akıllı Anahtar donanımı ile kullanıcılar ceplerindeki anahtar ile hem kontağı hem de koltuk kilidini kontrol edebiliyor. Honda’nın yenilikçi donanım özelliklerinden biri olan anahtarsız çalıştırma sayesinde kullanıcılara yoğun şehir hayatı içerisinde kolaylık ve konfor avantajı sağlanıyor.

Hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunan akıllı tasarım

Kim Jong-un'dan Güney Kore’ye Gözdağı: Özel Kuvvetlere Savaş Hazırlığı Talimatı Kim Jong-un'dan Güney Kore’ye Gözdağı: Özel Kuvvetlere Savaş Hazırlığı Talimatı

Dio, yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun şekilde hafif ancak dayanıklı yapısıyla sağlam ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda Dio, 96 kilogram boş ağırlık ile hafif bir yapı sunarken; daha deneyimli sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi imkanı sağlıyor. Sağlam teleskopik çatallar ile uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar, CBS destekli fren sistemi ile de kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforu öne çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Tip                                          Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, tek

Motor hacmi                          109 cc

Silindir başına supap adedi    2 supap

Çap ´ Strok                             47,0 x 63,1 mm

Sıkıştırma oranı                      10:1

Maksimum güç                       6,4 kW, 7.500 d/d

Maksimum tork                      9,0 Nm, 5.750 d/d

Yağ kapasitesi                         0,8

YAKIT SİSTEMİ

Karbüratör                              PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyon

Yakıt deposu kapasitesi          4,9 litre

ELEKTRİK SİSTEMİ

Marş                                       Elektrikli

Akü                                         GTZ6V 5.3Ah MF

ACG çıkışı                                390 w/5,000 d/d

GÜÇ AKTARIMI

Kavrama tipi                           Otomatik; merkezkaç

Şanzıman tipi                          CVT (V kayış)

İSKELET

Tip                                          Boru tipi çelik Underbone şasi - Akıllı İskelet (eSAF)

ŞASİ

Boyutlar (UxGxY)                    1.870 mm X 686 mm X 1.100 mm

Tekerlekler arası mesafesi     1.255 mm

İz genişliği                              71 mm

Sele yüksekliği                        760 mm

Yerden yükseklik                    150 mm

Boş ağırlık                              96 kg

Dönüş çapı                             1,8 m

SÜSPANSİYON

Ön                                           Teleskopik Φ31 mm

Arka                                        Tek amortisörlü salıncak

TEKERLEKLER

Ön jant                                   14M/C X MT1.85

Arka jant                                 14M/C X MT1.85

Ön lastik                                 80/90-14 inç

Arka lastik                               90/90-14 inç

FRENLER

Sistem tipi                              Karma fren sistemi

Ön                                           190 mm hidrolik disk

Arka                                        130 mm kampana

GÖSTERGE VE AYDINLATMA

Göstergeler                            12V soket

Ön far                                     Ampul

Arka stop lambaları               Ampul