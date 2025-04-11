Honda’nın 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunduğu ve en sevilen scooter modellerinden biri olan Dio yenilendi. Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, aynı zamanda ticari kullanımda da düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü ile öne çıkıyor. Yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi ve Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) sayesinde kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Sevilen modelin kullanışlı tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanı fonksiyonel çözümler sunuyor. Yeni eklenen Akıllı Anahtar donanıma da sahip Honda Dio; İnci kar beyazı, gece dalgası mavisi, inci Jüpiter grisi ve şeker kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinden itibaren 135 bin TL fiyatıyla Honda Motosiklet bayilerinde yerini alacak.

Verimli Smart Power (eSP) motor

Yenilenen Honda Dio; 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. Dengeli sürüşüyle dikkat çeken model, 7.500 d/d’de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d’de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik sağlıyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sunan Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Euro 5+ uyumlu Dio’nun Start&Stop özelliği düşük yakıt tüketimi destekliyor.

Dio artık Akıllı Anahtar özelliği ile satışta

Modern tasarım çizgileri ile dikkat çeken Honda Dio; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio’da analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip ve dikkat dağıtmayan gösterge paneli yer alıyor. Yenilenen modele eklenen Akıllı Anahtar donanımı ile kullanıcılar ceplerindeki anahtar ile hem kontağı hem de koltuk kilidini kontrol edebiliyor. Honda’nın yenilikçi donanım özelliklerinden biri olan anahtarsız çalıştırma sayesinde kullanıcılara yoğun şehir hayatı içerisinde kolaylık ve konfor avantajı sağlanıyor.

Hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunan akıllı tasarım

Dio, yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun şekilde hafif ancak dayanıklı yapısıyla sağlam ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda Dio, 96 kilogram boş ağırlık ile hafif bir yapı sunarken; daha deneyimli sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi imkanı sağlıyor. Sağlam teleskopik çatallar ile uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar, CBS destekli fren sistemi ile de kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforu öne çıkıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Tip Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, tek

Motor hacmi 109 cc

Silindir başına supap adedi 2 supap

Çap ´ Strok 47,0 x 63,1 mm

Sıkıştırma oranı 10:1

Maksimum güç 6,4 kW, 7.500 d/d

Maksimum tork 9,0 Nm, 5.750 d/d

Yağ kapasitesi 0,8

YAKIT SİSTEMİ

Karbüratör PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyon

Yakıt deposu kapasitesi 4,9 litre

ELEKTRİK SİSTEMİ

Marş Elektrikli

Akü GTZ6V 5.3Ah MF

ACG çıkışı 390 w/5,000 d/d

GÜÇ AKTARIMI

Kavrama tipi Otomatik; merkezkaç

Şanzıman tipi CVT (V kayış)

İSKELET

Tip Boru tipi çelik Underbone şasi - Akıllı İskelet (eSAF)

ŞASİ

Boyutlar (UxGxY) 1.870 mm X 686 mm X 1.100 mm

Tekerlekler arası mesafesi 1.255 mm

İz genişliği 71 mm

Sele yüksekliği 760 mm

Yerden yükseklik 150 mm

Boş ağırlık 96 kg

Dönüş çapı 1,8 m

SÜSPANSİYON

Ön Teleskopik Φ31 mm

Arka Tek amortisörlü salıncak

TEKERLEKLER

Ön jant 14M/C X MT1.85

Arka jant 14M/C X MT1.85

Ön lastik 80/90-14 inç

Arka lastik 90/90-14 inç

FRENLER

Sistem tipi Karma fren sistemi

Ön 190 mm hidrolik disk

Arka 130 mm kampana

GÖSTERGE VE AYDINLATMA

Göstergeler 12V soket

Ön far Ampul

Arka stop lambaları Ampul