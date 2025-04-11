Honda’nın 2021 yılında Türkiye’de ilk defa satışa sunduğu ve en sevilen scooter modellerinden biri olan Dio yenilendi. Bireysel kullanımda günlük sürüş için keyifli bir yolculuk sunan Dio, aynı zamanda ticari kullanımda da düşük yakıt tüketimi ve uzun vadeli kullanım ömrü ile öne çıkıyor. Yeniden Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi ve Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) sayesinde kullanıcılarına dengeli bir sürüş sağlıyor. Sevilen modelin kullanışlı tasarımı, düz zemini ve 17,7 litre hacimli sele altı saklama alanı fonksiyonel çözümler sunuyor. Yeni eklenen Akıllı Anahtar donanıma da sahip Honda Dio; İnci kar beyazı, gece dalgası mavisi, inci Jüpiter grisi ve şeker kırmızı olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile 12 Nisan 2025 Cumartesi tarihinden itibaren 135 bin TL fiyatıyla Honda Motosiklet bayilerinde yerini alacak.
Verimli Smart Power (eSP) motor
Yenilenen Honda Dio; 109 cc hacimli, çift supaplı ve çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. Dengeli sürüşüyle dikkat çeken model, 7.500 d/d’de 6,4 kW güç ve 5.570 d/d’de 9,0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik sağlıyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sunan Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altında bulunan 4,9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Euro 5+ uyumlu Dio’nun Start&Stop özelliği düşük yakıt tüketimi destekliyor.
Dio artık Akıllı Anahtar özelliği ile satışta
Modern tasarım çizgileri ile dikkat çeken Honda Dio; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio’da analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip ve dikkat dağıtmayan gösterge paneli yer alıyor. Yenilenen modele eklenen Akıllı Anahtar donanımı ile kullanıcılar ceplerindeki anahtar ile hem kontağı hem de koltuk kilidini kontrol edebiliyor. Honda’nın yenilikçi donanım özelliklerinden biri olan anahtarsız çalıştırma sayesinde kullanıcılara yoğun şehir hayatı içerisinde kolaylık ve konfor avantajı sağlanıyor.
Hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunan akıllı tasarım
Dio, yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) özelliği sayesinde günlük kullanıma uygun şekilde hafif ancak dayanıklı yapısıyla sağlam ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Honda Dio, 96 kilogram boş ağırlık ile hafif bir yapı sunarken; daha deneyimli sürücüler için kıvrak, çevik ve kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi imkanı sağlıyor. Sağlam teleskopik çatallar ile uyumlu arka amortisör, lastikleri çevreleyen dökme alüminyum jantlar, CBS destekli fren sistemi ile de kullanıcıların sürüş güvenliği ve konforu öne çıkıyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
MOTOR
Tip Hava soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, tek
Motor hacmi 109 cc
Silindir başına supap adedi 2 supap
Çap ´ Strok 47,0 x 63,1 mm
Sıkıştırma oranı 10:1
Maksimum güç 6,4 kW, 7.500 d/d
Maksimum tork 9,0 Nm, 5.750 d/d
Yağ kapasitesi 0,8
YAKIT SİSTEMİ
Karbüratör PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyon
Yakıt deposu kapasitesi 4,9 litre
ELEKTRİK SİSTEMİ
Marş Elektrikli
Akü GTZ6V 5.3Ah MF
ACG çıkışı 390 w/5,000 d/d
GÜÇ AKTARIMI
Kavrama tipi Otomatik; merkezkaç
Şanzıman tipi CVT (V kayış)
İSKELET
Tip Boru tipi çelik Underbone şasi - Akıllı İskelet (eSAF)
ŞASİ
Boyutlar (UxGxY) 1.870 mm X 686 mm X 1.100 mm
Tekerlekler arası mesafesi 1.255 mm
İz genişliği 71 mm
Sele yüksekliği 760 mm
Yerden yükseklik 150 mm
Boş ağırlık 96 kg
Dönüş çapı 1,8 m
SÜSPANSİYON
Ön Teleskopik Φ31 mm
Arka Tek amortisörlü salıncak
TEKERLEKLER
Ön jant 14M/C X MT1.85
Arka jant 14M/C X MT1.85
Ön lastik 80/90-14 inç
Arka lastik 90/90-14 inç
FRENLER
Sistem tipi Karma fren sistemi
Ön 190 mm hidrolik disk
Arka 130 mm kampana
GÖSTERGE VE AYDINLATMA
Göstergeler 12V soket
Ön far Ampul
Arka stop lambaları Ampul