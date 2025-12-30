“Hayvanlar elimizde kalacak”

Yeni yıl öncesi hazırlıklarını umutla yaptıklarını söyleyen satıcı Erol Gümüşler, beklenen hareketliliğin yaşanmadığını dile getirdi. Fiyatların geçen yıla göre ciddi bir artış göstermediğini vurgulayan Gümüşler, enflasyon söylemlerinin sahaya yansımadığını belirterek,

“İstanbul’da hindinin 5 bin TL’ye satıldığı söyleniyor. Biz burada hindiyi 2 bin – 2 bin 500 TL’ye, hatta 2 bin TL’ye satmaya çalışıyoruz ama yine de alıcı bulamıyoruz. Korkarım hayvanlar elimizde kalacak. Son günlerde bir hareket olur diye bekliyoruz” dedi.

Tezgâhlarda geniş ürün yelpazesi

Tezgâhlarda hindi, kaz, tavuk, ördek ve horoz bulunduğunu aktaran Gümüşler; kazın 1.000 TL, tavukların 300 TL’den başladığını, yerli tavuğun 500 TL olduğunu, horoz fiyatlarının ise 500 ile 700 TL arasında değiştiğini söyledi. Hindi fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp 3 bin – 3 bin 500 TL’ye kadar çıktığını ifade eden Gümüşler, vatandaşların çoğunlukla fiyat sorduğunu belirterek,

“Alım gücü olan alıyor, olmayan alamıyor” sözleriyle durgunluğu özetledi.

Talep geçen yıla göre düştü

Tavukçu Emrah Ayaz da hindiye olan talebin geçen yıla göre azaldığını söyledi. Ayaz,

“Bütün hindinin kilosu 420 TL. Ortalama bir hindi 6-7 kilo geliyor. Bu da 2 bin – 2 bin 500 TL arasında bir fiyata denk geliyor. Geçen seneye göre talep fazla değil” diye konuştu.

Satıcılar son günlere umut bağladı

Yeni yıla sayılı günler kala satışların artmasını bekleyen kanatlı hayvan satıcıları, beklenen hareketin yaşanmaması halinde sezonu zararla kapatmaktan endişe ediyor.