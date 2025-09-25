Üretime hazırlık sürecinde yapılan detaylı üretim testleri, yıldızlı markanın müşterilerinin beklediği yüksek kalite standardını sağlamayı amaçlıyor. Mercedes-Benz'in Vitoria'daki fabrikası, yeni geliştirilen, modüler ve ölçeklenebilir hafif ticari araç mimarisine dayalı ilk aracın üretimdeki gereksinimlerini karşılamak için kapsamlı bir şekilde modernize edildi.

Mercedes-Benz Group AG Hafif Ticari Araçlar Başkanı Thomas Klein, yeni VLE’nin ​​yeni, modüler ve son derece esnek hafif ticari araç mimarilerinin ilk aracı olduğunu belirterek “VLE’yi rekor sürede ilk konsept aşamasından üretilecek olgunluğa taşıdık. Tüm geliştirme süreci boyunca sürekli olarak yenilikçi ve dijital yöntemler kullanarak önemli verimlilikler elde ettik. Farklı disiplinlerden ve ülkelerden çalışan ekipler bu alanda yeni standartlar belirledi. Ortaya çıkan sonucu 2026’nın ilk yarısında sunacağız.” dedi.

160'tan fazla farklı eğitim programı kapsamında, tesisteki yaklaşık 5.000 çalışan, diğer Mercedes Benz fabrikalarıyla da iş birliği yapılarak yeni süreç ve prosedürler konusunda eğitildi. Eğitim programında yeni Bilgi-Teknoloji standartlarının entegrasyonu ve yeni teknoloji ve materyallerin kullanımı gibi konular da yer aldı.

Vitoria’daki yüksek teknolojili üretim

Vitoria fabrikası, 2026 yılından itibaren yeni tamamen elektrikli VLE, ​​V-Serisi, Vito ve eVito modellerini, bireysel müşteri taleplerine göre tamamen esnek bir şekilde üretecek. VLE, başlangıçta elektrikli araç olarak, daha sonra ise son teknolojiye sahip içten yanmalı motor seçeneğiyle Vitoria fabrikasının mevcut üretim sürecine entegre edildi. Bu da farklı Mercedes-Benz modellerinin aynı montaj hattından farklı sürüş sistemleri ile üretilme esnekliği sağlıyor. Bu doğrultuda tüm üretim süreçleri dijital, esnek, verimli ve sürdürülebilir şekilde kapsamlı biçimde gözden geçirilerek uyarlandı. Vitoria’daki Mercedes-Benz fabrikasına yapılan geniş çaplı yatırımlar sayesinde tesiste yeni, modern bir kaporta atölyesi ve bütünüyle esnek bir boya tesisi kuruldu. Montaj alanı da üretim devam ederken kapsamlı biçimde modernleştirildi.

Mercedes-Benz Vitoria fabrikası sürdürülebilir hafif ticari araç üretiminde standartları belirliyor. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar üretim ağının tüm lokasyonlarında olduğu gibi, üretim net karbon nötr; satın alınan elektrik de 2013 yılından bu yana tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Vitoria'da, sürdürülebilirlik amacıyla yeşil elektrik üreten bir fotovoltaik sistem de bulunuyor. Fabrika ayrıca binaları ısıtmak için jeotermal enerji ve araç boyama sırasında oluşan atık ısıyı kullanıyor.

Fabrikadaki yeni VLE'nin hazırlıklarında yapay zekâ ve dijital araçlar ile üretim dijital ikizinin oluşturulması gibi en yeni üretim süreçleri kullanıldı. Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) de ilk kez seri üretim yapılan hafif ticari araca entegre ediliyor.

Mercedes-Benz Vitoria Fabrikası Başkanı Bernd Krottmayer yeni VLE’nin ​​fabrikalar da dahil olmak üzere yeni bir dönemi başlattığını belirtiyor. Vitoria’nın Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın küresel üretim ağında VLE üreten ilk fabrika olduğunu da vurgulayan Krottmayer, “İnşaat çalışmalarının yüzde 90'ından fazlası tamamlandı ve ilk üretim testleri başladı. Ekip, gelecek yıl işe koyulup öncü çalışmaları başlatmak için oldukça motive. Vitoria'daki fabrikamızdaki hazırlıkların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirebilmesinden dolayı gururluyum. Bu, tesisin ne kadar esnek olduğunu da gösteriyor.” diyerek Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'ın geleceğini inşa etmeye hazır olduklarının altını çiziyor.

VLE, alanı baştan tanımlıyor

Tamamen elektrikli VLE, ​​iki dünyanın en iyilerini bir araya getiriyor. Konforlu sürüş deneyimini çok yönlülükle birleştiriyor. Odak noktası, Mercedes-Benz için kilit öneme sahip müşteri katma değeri. Tasarım, değişkenlik ve günlük kullanıma uygunluk açısından VLE, ​​müşterilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak. Sekiz kişiye kadar oturma kapasitesi sunan VLE; aileler ve aktif yaşam tarzına sahip müşteriler için esnek araçlardan özel ulaşım hizmetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Böylece her duruma uygun, çok yönlü ve maksimum esneklik sunan bir iç mekân sunuyor.

Rekor sürede üretim standardına ulaşıldı

VLE, tamamen yeni geliştirilen, modüler ve ölçeklenebilir hafif ticari araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk araç. VLE, geliştirme programındaki tüm önemli kilometre taşlarını başarıyla geride bırakarak özellikle verimlilikten ödün vermeden sedan benzeri sürüş dinamikleri ortaya koydu. Rüzgâr tünelinde aerodinamik rekorları kırıldı. Stuttgart’tan Alpler üzerinden Roma’ya yapılan uzun yolculukta VLE yalnızca iki adet 15 dakikalık şarj molasına ihtiyaç duydu. İtalya’nın güneyindeki Nardò test pistinde yapılan oval sürüşlerde VLE çevikliği, sürüş dinamikleri ve yüksek hız performansıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Kuzey Kutup Dairesi’nde gerçekleştirilen testlerde ise VLE, modern elektrikli araçların soğuk hava, buz ve karda günlük kullanıma tamamen uygun olduğunu kanıtladı.