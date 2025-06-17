Eğitimde; şirket türleri, temel finansal tablolar, amortisman, faaliyet kârlılığı, net kâr marjı gibi işletmeye dair temel kavramlarla birlikte, girişimcilerin yararlanabileceği yatırım ve finansman araçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. İlgili eğitim çerçevesinde, girişimcilik kariyerinin başında olan veya girişimci olmayı düşünenlerin bilmesi gereken teknik terimler, finans diline hâkim olmayanların da kolayca anlayabileceği yalın bir dille aktarılmıştır.

“Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık” eğitimi, 4 adet videodan oluşmaktadır. Eğitime, egitimportali.tbb.org.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.