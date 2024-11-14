Dr. Öğretim Üyesi Sezikli, insülin yokluğu ve yetersizliği durumunda kan şekerinin yükselmesiyle ortaya çıkan diyabetin belirtileri arasında aşırı susama hissi, ağızda kuruma, yemek sonrası gelen uyku hali, yorgunluk, sık idrara çıkma ile bu belirtilerle olan kilo kaybı ve görmede bulanıklık gibi durumların bulunduğunu vurguladı.

Tip 1 diyabetin doğuştan insülin yetersizliğinin ortaya çıkardığı bir durumken Tip 2 diyabetin ise insülin direnciyle daha sonradan meydana geldiğine değinen Sezikli, “Diyabet tedavisinde ilk önce yaşam tarzı değişikliği, beslenme alışkanlıkları düzenlenmesi, diyet, egzersiz ve bunun dışında medikal tedavi ile ilaçlar yada insülin uygulanmaktadır. Uzun süren ve kontrol edilmeyen diyabet göz, böbrek, kalp, beyin, ayak sinir ve damarları gibi birçok bölgeyi etkileyebilmektedir. O yüzden erken tanı önemlidir” diye konuştu.