SGK yetkilileri, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kurumun daha önce yaptığı resmi açıklamalarla da bu duruma açıklık getirdiğini ifade etti. Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre işyerinde veya müştemilatında verilen yemekler gelir vergisinden istisnadır. İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait günlük yemek bedelinin 2025 yılı için 240 TL’yi aşmaması şartıyla, bu bedel istisna kapsamına girmektedir. 240 TL’yi aşan kısım ise ücret olarak vergilendirilir."

Açıklamada ayrıca, 158 TL’lik tutarın yalnızca SGK prim matrahı açısından geçerli olduğu vurgulandı. Buna göre, SGK Yönetim Kurulu’nun 5 Aralık 2024 tarihli kararına göre, 2025 yılı itibarıyla yemek yardımı kapsamında prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutar 158 TL olarak belirlenmişti. Ancak bu tutar yalnızca sigorta primi hesaplaması için dikkate alınmakta olup, yemek kartı harcamalarına bir sınırlama getirmemektedir.

Yemek Kartı Kullanımında Değişiklik Yok

SGK ayrıca ocak ayında yaptığı açıklamada, yemek kartlarının sadece yemek ödemelerinde kullanılması durumunda yüklenen tutarın prime esas kazanca dahil edilmeyeceğini, ancak farklı amaçlarla kullanılması halinde 158 TL’yi aşan kısmın prime esas kazanca dahil edileceğini belirtmişti.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden Açıklama

Konuya ilişkin bir açıklama da Yemek Kartı Hizmetleri Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Öner Piyade, yemek kartlarının marketlerde kullanımına yönelik herhangi bir yasal sınırlama veya limit bulunmadığını açıkladı.

Piyade, "Haberde geçen 158 TL'lik tutar, sadece nakit yemek yardımlarında SGK prim istisnası için uygulanmaktadır. Yemek kartları için böyle bir limit söz konusu değildir. Kartlara yapılan yüklemeler ayni yardım kapsamında değerlendirilmekte ve sigorta priminden tamamen istisna edilmektedir," ifadelerini kullandı.

Piyade ayrıca, günlük 240 TL’ye kadar olan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edildiğini, KDV ilavesiyle birlikte bu tutarın yemek kartlarında 264 TL’ye kadar uygulanabildiğini de hatırlattı.

Sonuç olarak, SGK ve Yemek Kartı Hizmetleri Derneği, kamuoyunda dolaşan yemek kartı limit iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve mevcut uygulamalarda herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.