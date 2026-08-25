Sakarya'da düzenlenen 'Yaz Spor Okulları' kapsamında çocukların ve gençlerin yaz tatillerini değerlendirmeye yönelik etkinlik ve eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile çocukların yaz tatilini spor yaparak geçirmelerini hedefleyen organizasyonda eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sahalardan kortlara ve kapalı spor salonlarına kadar farklı tesislerde düzenlenen çalışmalarda çocuklar, seçtikleri branşların temel tekniklerini öğrenerek düzenli spor yapma alışkanlığı kazanıyor.

Yaz dönemi boyunca süren eğitimlerde katılımcılar; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano-kürek, karate, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 22 farklı spor branşında yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Spor okulları sayesinde fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan çocuklar, aynı zamanda sosyalleşerek yaz tatilini değerlendiriyor.