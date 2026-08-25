Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Cırıkpınar Rezerv Alanı'nda incelemelerde bulundu. Toplam 384 konut ve 120 iş yerinin yer aldığı projede 244 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Başkan Taşkın, kalan konutların da kısa süre içinde teslim edileceğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yapımı tamamlanarak teslim sürecine giren Cırıkpınar Rezerv Alanı'nda incelemelerde bulundu. Şantiye sahasını gezen Taşkın, çalışmaların son durumu hakkında Şantiye Şefi Mustafa Yaşar'dan bilgi aldı. Çevre Yolu ile halk arasında Arap Osman Kavşağı olarak bilinen bölge arasında hayata geçirilen proje, 384 konut ve 120 iş yerinden oluşuyor. Proje kapsamında 244 konut hak sahiplerine teslim edilirken, kalan konutların teslimine yönelik çalışmalar devam ediyor.

'Dar sokakların yerini geniş ve düzenli yollar aldı'

Cırıkpınar'ın deprem öncesinde dar sokakları ve düzensiz yapılaşmasıyla bilinen bölgelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, rezerv alan projesiyle mahallenin yeniden şekillendiğini belirtti. Başkan Taşkın, 'Cırıkpınar Mahallemizde 384 konut ve 120 iş yerinden oluşan proje tamamlanma aşamasına geldi. Şu ana kadar 244 konutumuz hak sahiplerine teslim edildi. Kalan yaklaşık 140 konutun da bir iki hafta içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Burada gerçekten güzel ve modern bir mahalle ortaya çıktı' dedi.

Bölgedeki ulaşım imkânlarının da yeni düzenlemelerle iyileştiğini kaydeden Taşkın, 'Bulunduğumuz noktadan eski Adliye ve Maliye binalarının olduğu bölgeye, MATİM İş Merkezi'ne ve Çavuşoğlu'na kadar kesintisiz bir ulaşım ağı oluştu. Cırıkpınar'ı bilenler, Maliye binasının yan tarafındaki eski sokakların durumunu hatırlayacaktır. Hurdacıların malzemelerini üst üste yığdığı, bir aracın dahi güçlükle ilerlediği dar sokakların yerini bugün cadde genişliğinde yollar aldı. Yapılaşması, yolları ve çevre düzeniyle modern bir mahalle meydana geldi' ifadelerini kullandı.

'Hemşerilerimize hayırlı olsun'

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Taşkın, 'Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, Şantiye Şefimiz Mustafa Yaşar'a ve çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Konutlarına yerleşecek hemşerilerimizin ağız tadıyla oturmalarını temenni ediyorum. Yeni Cırıkpınar, Malatya'mıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.

Şantiye alanındaki bariyer ve konteynerlerin kaldırıldığını aktaran Taşkın, bölgeye Yıldız Büfe ve Salköprü güzergâhlarından ulaşılabildiğini de belirtti.

Kalan konutların teslimi için çalışmalar sürüyor

Cırıkpınar Rezerv Alanı Şantiye Şefi Mustafa Yaşar ise projedeki teslim sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaşar, 'Projemiz kapsamında 384 konut ve 120 iş yeri inşa ediyoruz. Şu ana kadar 244 konutun teslimini gerçekleştirdik. Bir aksilik yaşanmaması hâlinde kalan konutları da önümüzdeki hafta içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. İş yerlerimiz de hazır durumda ancak henüz kuraları çekilmedi. Tüm konut ve iş yerlerinin anahtar teslimlerini tamamlayarak çalışmalarımızı sonuçlandırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.