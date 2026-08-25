Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'yı tercih etmesiyle ilgili olarak 'Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli' dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya ve dünya futbolunun devi Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademisi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'yı tercih etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kasapoğlu, 'Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademi kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli. Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.