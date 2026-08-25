Siverek'te mahalleler arası dayanışmayı güçlendirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen futbol turnuvası, final karşılaşmasıyla sona erdi.

Karakeçi Ligi olarak adlandırılan ve yaklaşık bir ay süren turnuvada, farklı mahallelerden 16 takım şampiyonluk için mücadele etti. Bölgedeki futbolseverlerin ilgi gösterdiği karşılaşmaların ardından turnuvanın finalinde Mızarspor ile Gençlerspor karşı karşıya geldi.

Turnuvanın düzenlenmesine Siverek Belediyesi destek sağladı. Belediye tarafından turnuvaya forma, kupa ve madalya desteği verilirken, karşılaşmaların oynanabilmesi için saha konusunda da organizasyona destek sunuldu.

Şampiyon penaltılarla belirlendi

Karakeçi Ligi'nin final karşılaşması Mızarspor ile Gençlerspor arasında oynandı. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmada iki takım da gol yollarında etkili bir performans ortaya koydu.

Normal süresi büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 6-6 eşitlikle tamamlandı. Şampiyonun belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerspor, Karakeçi Ligi'nin şampiyonu oldu.

Final karşılaşmasını Siverek Belediyespor yetkililerinin yanı sıra bölgedeki jandarma karakol komutanı, mahalle muhtarları ve çok sayıda taraftar takip etti.

Şampiyonluk halaylarla kutlandı

Final müsabakasının ardından şampiyonluğa ulaşan Gençlerspor'un oyuncuları ve taraftarları, şampiyonluğu halı sahada kutladı.

Davul ve zurna eşliğinde halayların çekildiği kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Şampiyonluk sevinci havai fişek gösterisiyle de kutlandı. Karakeçi Ligi'nin, bölgedeki mahalleler arasında sosyal bağların güçlendirilmesi ve gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi açısından düzenlendiği ifade edildi.

Turnuva boyunca takımların sahada mücadele ederken taraftarların da organizasyona ilgi gösterdiği kaydedildi. Yaklaşık bir ay süren Karakeçi Ligi, Gençlerspor'un finalde Mızarspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmasıyla tamamlandı.

Turnuvaya katılan takım sporcuları ve bölge sakinleri, destekleri için Belediye Başkanı Ali Murat Bucak'a teşekkür etti.