Filistin Masa Tenisi Milli Takımı, hazırlık kampı çerçevesinde Sakarya'da sporseverlerle ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı ile bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Filistin Masa Tenisi Milli Takımı, 1 hafta süren hazırlık kampını Sakarya'da geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Takımı ile ortak antrenmanlar gerçekleştiren Filistinli sporcular, sporun birleştirici gücüyle dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Kamp süresince kentin doğal ve sosyal imkanlarından faydalanan kafile, iki takım arasında deneyim paylaşımında bulundu.

Filistin Masa Tenisi Milli Takımı kafilesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ile de bir araya geldi. Kamp sürecinde gösterilen misafirperverlik ve destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Filistin Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Radwan Alshareef, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve ekibine teşekkür etti.

Filistin Masa Tenisi Milli Takımı, Sakarya'daki hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından şehirden ayrıldı.