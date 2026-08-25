Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Türkiye Birinciliği'nde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Türkiye Birinciliği'nde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada mücadele eden Manisa BBSK'lı karateciler, farklı sıkletlerde kürsüye çıkarak organizasyonu toplam 4 madalyayla tamamladı. Kazım Emre Parlayan, erkekler 52 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 50 kilogramda mücadele eden Berat Kazak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Seyit Yasin Gümeç erkekler 42 kilogramda, Zehra Kocakaplan ise kadınlar 35 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Manisa BBSK'lı karateciler, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanırken, kulüp takım halinde de Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Manisa BBSK'lı sporcuların elde ettiği başarı, kulübün altyapısındaki genç karatecilerin ulusal organizasyonlardaki yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu.