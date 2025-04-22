Yayladağı ilçesinde ve Hatay genelinde toplam 4 bin 200 dekarlık alanda üretimi yapılan çileğin hasadı, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen’in katılımıyla başladı. Vali Masatlı, çilek tarlasında üreticilerle bir araya gelerek hem hasat yaptı hem de ürün kalitesi ve rekolte beklentisi hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, Yayladağı’nın çilek üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, “Serhat ilçemiz Yayladağı, doğası, denizi ve ürettiği kaliteli ürünleriyle ülkemizin önemli bölgelerinden biri. Şu anda 3 bin dekarlık alanda Yayladağı’nda, toplamda ise 4 bin 200 dekarlık alanda çilek üretimi yapılıyor. Yayladağı çileği, özellikle lezzeti ve aromasıyla hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyük talep görüyor. Bu yıl olumsuz hava koşullarına rağmen ciddi bir zarar yaşanmadı. 9 bin 300 ton rekolte bekliyoruz. Bu rakam, ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için büyük bir kazanç” dedi.

Yayladağı çileği, sadece lezzetiyle değil, üreticisine sağladığı ekonomik katkıyla da dikkat çekiyor. Üreticiler, bu yıl verimli bir sezon geçirmeyi ve dünya pazarındaki paylarını artırmayı hedefliyor.