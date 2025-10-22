Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda hayvancılık yapan göçerler, sonbaharın gelmesiyle birlikte dönüş yoluna geçti. Erzincan’ın Munzur Dağları’ndaki 2200 rakımlı yaylalarında beş ay süren üretim sezonunu tamamlayan göçerler, şimdi şehir merkezlerine doğru uzun ve zorlu bir yolculuk yapıyor.

Göçebe yaşam geleneği sürüyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında yaylaya çıkan Şavak Aşireti mensupları, Ekim ayının sonuna yaklaşırken sürüleriyle birlikte dönüşe başladı. Keçiler, koyunlar ve çoban köpekleriyle birlikte kilometrelerce yol kat eden göçerler, soğuyan hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen atalarından kalan göçebe yaşam geleneğini sürdürüyor.

Munzur yaylalarından dönüşe geçen üreticilerden Seyithan Dalcan, göçebe hayatın zor ama bir o kadar da anlamlı olduğunu belirtti. Dalcan, “Beş ay sonunda geri dönüş yapıyoruz, şu anda evlerimizi yüklüyoruz. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, Ekim’de dönüşe geçiyoruz. Hayatımız dedelerimizden beri böyle, göçebelikle geçiyor. Yaylada keçenin altında yatıyoruz, burada tulum peyniri üretiyoruz. Kuzularımızı besleyip etini, sütünü tüccarlara satıyoruz. Tulum peynirimizin daha iyi değerlendirilmesini istiyoruz,” dedi.

Sürüleriyle kilometrelerce yol katediyorlar

Göçerler, dönüş yolculuğunda gece gündüz demeden sürüleriyle dağları aşıyor. Hayvanların dinlenmesi için belirli aralıklarla mola veren göçerler, günler süren yolculukların ardından daha sıcak bölgelere ulaşmayı hedefliyor. Erzincan genelinde yüzlerce göçer ailesi, her yıl bu mevsimde aynı manzaraları oluşturuyor.

Tulum peyniri üretimi bölge ekonomisine katkı sağlıyor

Munzur yaylalarında üretilen tulum peyniri, hem yöre halkı hem de Türkiye genelinde yoğun talep görüyor. Göçerlerin doğal ortamlarda ürettiği peynir ve et ürünleri, bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor. Göçerler, üretimlerinin markalaşması ve daha geniş pazarlara ulaşması için destek bekliyor.