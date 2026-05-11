Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler için bu yıl 50 milyon liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1’e yükseldiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, yaşlılara yönelik hizmetlerin hem artırılması hem de ihtiyaçlara uygun şekilde çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. YADES kapsamında özellikle aile temelli, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen uygulamalara öncelik verildiğini ifade eden Göktaş, evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Bakan Göktaş, program sayesinde yaşlı bireylerin kendi yaşam alanlarından ayrılmadan bakım ve psikososyal destek hizmetlerine erişebildiğini vurgulayarak, “Yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan evde bakım destekleri ile gündüz bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

2016 yılından bu yana uygulanan YADES kapsamında toplam 105,6 milyon liralık finansman desteği sağlandığını belirten Göktaş, bugüne kadar 86 belediyede yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede yaşayan 164 bin 144 yaşlı vatandaşa ulaşıldığını açıkladı.

123 proje ile 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık

Göktaş, 2016 yılından bu yana uygulanan YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, proje kapsamında bakıma ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, kendi yaşam alanlarından ayrılmadan gerekli hizmetlere ulaşabildiklerini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:

"YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık."

Projeler için son teslim tarihi 26 Haziran

Belediyelerin; Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte valiliklere başvuruda bulunabildiğini bildiren Göktaş, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini ifade etti.