Milli teknolojinin kalbinin attığı fuarda, Türkiye’nin savunma devleri gövde gösterisi yapıyor. Bugüne kadarki en büyük organizasyonlardan birine imza atan SAHA 2026, toplam 400 bin metrekarelik büyük bir alanda gerçekleştiriliyor.

Küresel Savunma Pazarında Türkiye Rüzgarı

Türkiye'nin küresel savunma pazarındaki yükselen gücünü somut verilerle ortaya koyan fuara, 263’ü uluslararası olmak üzere toplam 1700’ün üzerinde firma katılım sağlıyor. 120’den fazla ülkeden gelen 140 resmi heyet ve 800’ü aşkın delegenin takip ettiği organizasyonda, tam 203 yeni ürün ilk kez dünya vitrinine çıkarılarak uluslararası kamuoyunun beğenisine sunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fuarımız Alanında Bir Markaya Dönüştü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret ederek katılımcılara hitap etti. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yıldızlarının bu platformda buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının bir araya geldiği SAHA 2026'nın bu anlamlı programında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Himayelerimizde gerçekleştirilen ve alanında artık bir markaya dönüşen fuarımızın; savunma sektörümüz ve bütün katılımcı firmalarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'den fazla firmanın iştirak ettiği fuarın idrasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı ve sponsorlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Sektördeki 4500'ü aşkın firmanın koordinasyonunu sağlayan Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve tüm emektarlara şükranlarını sunan Erdoğan, "Mühendisinden yazılımcısına, işçisinden teknisyenine savunma sanayimizin tüm emektarlarına teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerin başarılarını daim eylesin; bu gayretlerinizi hem ülkemiz hem dost ve kardeşlerimiz hem de insanlık için hayırlara vesile kılsın" dedi.

"Tedarikçilikten Oyun Kuruculuğa"

Fuar ziyareti kapsamında önemli değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin savunma sanayiinde artık "tedarikçi" konumundan "oyun kurucu" rolüne geçtiğini vurguladı. Güler, "Çelik Kubbe" ve İHA/SİHA teknolojilerinin küresel harp doktrinlerini yeniden yazdığını belirterek, Türkiye’nin müttefiklerine sadece silah değil, sürdürülebilir bir güvenlik ekonomisi sunduğunu ifade etti.

Dışa Bağımlılık Tarih Oldu: Yüzde 80 Yerlilik Hedefi Aşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayiindeki teknolojik olgunluğun somutlaştığı fuarda, son 23 yılda yaşanan dönüşümü bir "devrim" olarak tanımladı. Başarının mimarı olarak siyasi kararlılığı ve ortak emeği işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçmişte yüzde 80 oranında dışa bağımlı olan savunma sanayimizi, bugün yüzde 80’i aşan yerlilik oranına taşıdık. Bu tarihi başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi öncülüğünde, mühendislerimizin ve firmalarımızın omuz omuza vermesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye, dünyanın savunma ihtiyacını yeni fark ettiği bu dönemde, çok daha önceden stratejik adımlar atarak yola erken çıkmanın avantajını küresel ölçekte kullanmaktadır."

"İhracatta Yüzde 28'lik Artış: 10 Milyar Dolarlık Yeni İmza Hedefi"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ihracat verilerindeki artışa değinerek, "Geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracatımız, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 28 artışla 2,8 milyar doları geçti. Fuar süresince firmalarımızın 10 milyar doların üzerinde sözleşme imzalamasını bekliyoruz" dedi.

Fırtına Obüsünden İHA İniş Takımlarına: Kritik Parçalar Artık Yerli

Fuarın en stratejik açıklamalarından biri de SAHA İstanbul Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Komitesi Başkanı ve Sima Alüminyum Genel Koordinatörü Celalettin Kırboz’dan geldi. Kırboz, savunma sanayiinde yerlileştirme sürecinin sadece dizaynla sınırlı kalmadığını, malzeme ve üretim yöntemlerinde "milli" bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Kırboz’un öne çıkan açıklamaları:

Kritik Mühimmat Ham Maddesi: Fırtına obüsü mühimmatı için Türkiye’de özel bir hat kuruldu. Daha önce Rusya ve Uzak Doğu’dan ithal edilen ham maddeler artık yerli olarak üretiliyor.

Zırhlı Araçlarda Fransa Bağımlılığına Son: Tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılan ve Fransa'dan ithal edilen çelik porya yatakları, dövme alüminyum teknolojisiyle millileştirildi.

İHA İniş Sistemleri: Bayraktar TB2 ile yeni nesil Kamikaze ve Sivrisinek projelerinin iniş sistemleri yerli alüminyum teknolojisiyle üretilmeye başlandı.

Hurdadan Savunma Sanayiine: Kurulan altyapı sayesinde, gerektiğinde hurdaların bile geri dönüştürülerek yüksek teknolojili savunma parçasına dönüştürülebileceği bir geri dönüşüm ekosistemi oluşturuldu.

SAHA EXPO 2026: Küresel Savunma Sanayiinin Buluşma Noktası

Türkiye'nin savunma ve uzay teknolojilerindeki yükselen vizyonunu temsil eden SAHA EXPO 2026, küresel iş birliklerini şekillendirmeye devam ediyor. 30 binden fazla planlanan B2B görüşme ve güçlü yatırım ekosistemiyle organizasyon, sektörün geleceğinin inşa edildiği en önemli platform konumunda.