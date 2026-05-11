T.C. Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan başkanlığındaki heyetle birlikte Kerkük’te bir dizi görüşme gerçekleştiren Acar, bölgenin Türk yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kerkük programı, göreve yeni başlayan Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa’ya yapılan resmi ziyaretle başladı. Ardından Kerkük Ticaret Odası yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle toplantılar düzenlendi. Görüşmelerde karşılıklı yatırım imkanları, ticaretin geliştirilmesi ve sektörel iş birlikleri ele alındı.

Temasların ardından değerlendirmelerde bulunan Halit Acar, Kerkük’ün enerji, tarım, lojistik, sanayi ve ticaret alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek, Türk firmalarının Irak’ın yeniden yapılanma sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Toplantılara katılan Türk iş heyetinde; inşaat ve altyapı, sağlık ve medikal, lojistik, depolama, yapı malzemeleri, finans, bankacılık, tarım ve seracılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bildirildi. Acar, Kerkük ile Türk özel sektörü arasındaki doğrudan temasların artırılmasının iki ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Acar, Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel ticaret ve lojistik açısından stratejik fırsatlar sunduğunu da kaydetti.

Öte yandan iş dünyasının daha etkin hareket edebilmesi için vize işlemleri, ödeme sistemleri, gümrük süreçleri ve taşımacılık alanlarında yaşanan sorunların çözümünün büyük önem taşıdığı ifade edildi. DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi’nin bu başlıkları ilgili kurumlarla sürekli gündemde tuttuğu belirtildi.