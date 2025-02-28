Ancak Trump’ın Avrupa Birliği'ne yönelik olası gümrük vergisi artışı açıklaması, AB ülkelerinde endişeye yol açtı.

ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma olduğuna işaret ederken, dördüncü çeyrek büyüme verilerinin %2,3 ile beklentilere paralel gerçekleşmesi dikkat çekti. Çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ise, Fed’in faiz indirimi zamanlaması konusunda belirsizliği artırıyor. Piyasalarda Fed’in 2024 yılı içinde iki faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor.

Yurt İçi Gelişmeler ve BIST 100 Üzerindeki Etkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Londra’da uluslararası yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin güçlü ekonomik temelleri ve yatırım fırsatlarının ele alınması, yatırımcı ilgisini artırma potansiyeli taşıyor. Yurt içindeki siyasi gelişmelerden olumlu haber akışı beklentisi, Borsa İstanbul’da katalist etki yaratmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde büyüme verisi açıklanacak. 3 Mart’ta enflasyon verileri ve 6 Mart’ta TCMB’nin faiz kararı piyasalar açısından belirleyici olacak. Aynı tarihte AB liderleri, Ukrayna için olağanüstü bir zirve gerçekleştirecek.

Borsa İstanbul’un güne yatay bir açılış yapması bekleniyor. Dün pozitif kapanış gerçekleştiren BIST 100 endeksinde, ABD – Ukrayna görüşmeleri ve yurt içi siyasi gelişmelere ilişkin beklentiler öne çıkıyor. ABD – Rusya görüşmesinden de olumlu bir haber akışı beklentisi piyasalardaki risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde enflasyon verileri, TCMB faiz kararı ve küresel piyasalardaki gelişmeler, Borsa İstanbul’un seyrini belirleyici ana faktörler olacak.