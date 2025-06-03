Bakan Kurum, paylaşımında, “‘Yüzyılın projesi.’ Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul’da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Eski evde demirler çürüyor, pas dökülüyordu"

Zeytinburnu’nda 26 yıldır yaşayan Abdurrahman Tek, önceki evlerinin yaklaşık 40 yıllık olduğunu belirterek, “Eski evde kolonda demir görünüyordu, çürümüş pası düşüyordu. Komşularımız da binanın riskli olduğunu biliyordu. Yarısı Bizden kampanyasını duyunca, devlet bu imkânı sunuyorsa neden faydalanmayalım dedik. 4 kişi bir araya gelip anlaştık ve hemen süreci başlattık” dedi.

Projenin önemine vurgu yapan Tek, “Bu proje yüzyılın projesi. 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi desteğiyle evimizi yeniledik. Kampanya İstanbul’u depreme hazırlıyor. Kim eski binada oturmak ister ki? Yeni binada oturmak hem güvenli hem huzurlu” diye konuştu.

“Onaysız beton dökülmüyor, kontroller mükemmel”

İnşaat sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Abdurrahman Tek, kullanılan malzemenin kalitesinden ve denetim süreçlerinden memnun olduklarını şu sözlerle aktardı: “Beton dökülmeden önce mühendisler gelip numune alıyor, demiri kontrol ediyor, onay vermeden işlem yapılmıyor. Ben gözümle şahit oldum. Bu kontroller sayesinde evimizde içimiz çok rahat.”

"Yeni ev, yeni bir hayat"

Fatma Tek ise depreme karşı yeni evlerinin sağladığı güveni şu sözlerle dile getirdi: “Geçen günkü depremde rahatça evden çıktım, kendimi güvende hissettim. Önceden böyle hissetmiyordum. İnşaat süreci hızlı gelişti, kampanya sayesinde çok kısa sürede tamamladık. Devletimiz arkamızda. Bu kadar hibeyi, krediyi kim verir? Kesinlikle herkes bu fırsatı değerlendirmeli.”

İstanbul’da 600 Bin Riskli Yapı Hedefte

“Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında İstanbul’da 600 bin riskli konut ve iş yerinin dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL uygun faizli kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Devlet-vatandaş iş birliğiyle hayata geçen proje, İstanbul’u depreme karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Tek ailesinin dönüşüm hikayesi, kampanyanın sahadaki başarısını ve vatandaşlara sağladığı güveni bir kez daha gözler önüne seriyor.