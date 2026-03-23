Çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık mesleğinde yarım asrı geride bırakan Uçar, Aydın’da bu işin neredeyse yok denecek kadar az temsilcisi kaldığını söyledi. Uçar, “Bakır bitmez ama artık usta kalmadı” diyerek mesleğin geleceğine ilişkin kaygılarını paylaştı.

1976’dan beri baba mesleğini sürdüren Uçar, sağlık sorunları nedeniyle yavaş yavaş işten çekilmeye başladığını ifade etti. “Çocuklarımı evlendirdim, geçimimi sağladım. Mesleğimi çok seviyorum ama artık bırakma zamanı geldi. En büyük üzüntüm ise yetiştirecek çırak bulamamak” dedi.

Uçar, gençlerin zanaat işlerine rağbet göstermediğine dikkat çekerek, “Sanayi ortamında artık çırak kalmadı. Öğrenmek isteyen nesil yok. En büyük korkum, ben mesleği bıraktıktan sonra bakırlarımızın ne olacağı. Bakır çok ama usta yok. Keşke birine bırakabilseydim” diye konuştu.