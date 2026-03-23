Emeklilere ÖTV’siz araç hakkı çıktı mı?

2026 itibarıyla emeklilere özel ÖTV muafiyeti sağlayan bir yasa henüz yürürlüğe girmedi. Meclis’e sunulan teklifler bulunmasına rağmen, bu düzenlemeler henüz kabul edilmedi ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar yok. Bu nedenle kamuoyunda dolaşan “emeklilere ÖTV’siz araç verilecek” iddiaları şu an için resmi bir nitelik taşımıyor.

Emekliler şu an ÖTV’siz araç alabiliyor mu?

Mevcut mevzuata göre sadece emekli olmak, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için yeterli değil. Emekliler ancak engellilik şartlarını karşılamaları halinde bu haktan faydalanabiliyor.

Kimler ÖTV muafiyetli araç alabiliyor?

Yürürlükteki düzenlemeye göre ÖTV istisnasından yararlanabilecek kişiler şunlar:

En az %90 engellilik oranına sahip vatandaşlar

Sağlık raporunda özel tertibatlı araç kullanması gerektiği belirtilen bireyler

Bu şartları sağlayan kişiler, belirlenen limitler dahilinde sıfır araçları ÖTV ödemeden satın alabiliyor.

2026 ÖTV’siz araç fiyat limiti

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan güncel sınıra göre:

2026 yılı ÖTV muafiyetli araç üst limiti: 2 milyon 873 bin TL

Bu tutarın üzerindeki araçlar muafiyet kapsamına girmiyor.

ÖTV muafiyetinde diğer şartlar neler?

ÖTV’siz araç alımında engellilik şartının yanında bazı teknik kriterler de aranıyor:

Araçta en az %40 yerli üretim katkısı bulunması

Araç alındıktan sonra 10 yıl boyunca satılamaması

Engelli bireyin kullanımına uygun özel tertibat bulunması

Eğer araç 10 yıl dolmadan satılırsa, alınmayan ÖTV tutarı devlete ödenmek zorunda.

Yeni yasa çıkacak mı?

Meclis’e sunulan tekliflerde özellikle bazı emekli gruplarına (örneğin çiftçi emeklileri) ÖTV muafiyeti sağlanması öneriliyor. Ancak bu teklifler henüz komisyon aşamasını geçmedi. Kısacası, emeklilere genel bir ÖTV’siz araç hakkı tanıyan düzenleme şu an için kesinleşmiş değil.