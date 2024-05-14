Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 37. tur oylamasında yeni başkan seçildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 193 oyla Yargıtay Başkanı oldu.
Ömer Kerkez kimdir?
Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığı'na seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.