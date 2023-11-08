Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak mahrumiyeti kararı verdiği Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu ifade ederek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

