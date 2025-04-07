Galatasaray'ın bu haftayı BAY geçmesiyle sarı-lacivertliler, puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala, yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçlardaki performanslarını analiz etti ve şampiyonluk tahminini duyurdu.
Yapay Zeka, Puan Kayıplarını ve Maç Sonuçlarını Hesapladı
Yapay zekanın yaptığı analizlere göre, iki ezeli rakip de sezonun kalan haftalarında bazı kritik puanlar kaybedecek. İşte yapay zekaya göre son 8 haftada iki takımın alacağı sonuçlar:
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31. Hafta
Sivasspor - Fenerbahçe: Beraberlik
Samsunspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır
Puan durumu: Galatasaray 74 – Fenerbahçe 69
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32. Hafta
Fenerbahçe - Kayserispor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray - Bodrumspor: Galatasaray kazanır
Puan durumu: Galatasaray 77 – Fenerbahçe 72
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33. Hafta
Gaziantep - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Eyüpspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır
Puan durumu: Galatasaray 80 – Fenerbahçe 75
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34. Hafta
Fenerbahçe - Beşiktaş: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray - Sivasspor: Galatasaray kazanır
Puan durumu: Galatasaray 83 – Fenerbahçe 78
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35. Hafta
Başakşehir - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Trabzonspor - Galatasaray: Beraberlik
Puan durumu: Galatasaray 84 – Fenerbahçe 81
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36. Hafta
Fenerbahçe - Eyüpspor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray - Kayserispor: Galatasaray kazanır
Puan durumu: Galatasaray 87 – Fenerbahçe 84
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37. Hafta
Hatayspor - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
Göztepe - Galatasaray: Beraberlik
Puan durumu: Galatasaray 88 – Fenerbahçe 87
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38. Hafta (Sezon Finali)
Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Fenerbahçe kazanır
Galatasaray - Başakşehir: Beraberlik
Final puan durumu: Fenerbahçe 90 – Galatasaray 89
Şampiyon Fenerbahçe!
Yapay zekanın bu tahminlerine göre, sezon sonunda mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe oluyor. Lider Galatasaray'ın puan kayıpları ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle, sarı-lacivertliler 1 puan farkla 2024-2025 sezonunun şampiyonu ilan ediliyor.
Her ne kadar bu sadece bir yapay zeka tahmini olsa da, Süper Lig’de her an her şeyin değişebileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda heyecan son düdüğe kadar sürecek gibi görünüyor.