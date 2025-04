Galatasaray'ın bu haftayı BAY geçmesiyle sarı-lacivertliler, puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala, yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçlardaki performanslarını analiz etti ve şampiyonluk tahminini duyurdu.

Yapay Zeka, Puan Kayıplarını ve Maç Sonuçlarını Hesapladı

Yapay zekanın yaptığı analizlere göre, iki ezeli rakip de sezonun kalan haftalarında bazı kritik puanlar kaybedecek. İşte yapay zekaya göre son 8 haftada iki takımın alacağı sonuçlar:

31. Hafta

Sivasspor - Fenerbahçe: Beraberlik

Samsunspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır

Puan durumu: Galatasaray 74 – Fenerbahçe 69

32. Hafta

Fenerbahçe - Kayserispor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray - Bodrumspor: Galatasaray kazanır

Puan durumu: Galatasaray 77 – Fenerbahçe 72

33. Hafta

Gaziantep - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Eyüpspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır

Puan durumu: Galatasaray 80 – Fenerbahçe 75

34. Hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray - Sivasspor: Galatasaray kazanır

Puan durumu: Galatasaray 83 – Fenerbahçe 78 Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 4-2 Mağlup Ederek Moral Depoladı

35. Hafta

Başakşehir - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Trabzonspor - Galatasaray: Beraberlik

Puan durumu: Galatasaray 84 – Fenerbahçe 81

36. Hafta

Fenerbahçe - Eyüpspor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray - Kayserispor: Galatasaray kazanır

Puan durumu: Galatasaray 87 – Fenerbahçe 84

37. Hafta

Hatayspor - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır

Göztepe - Galatasaray: Beraberlik

Puan durumu: Galatasaray 88 – Fenerbahçe 87

38. Hafta (Sezon Finali)

Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Fenerbahçe kazanır

Galatasaray - Başakşehir: Beraberlik

Final puan durumu: Fenerbahçe 90 – Galatasaray 89

Şampiyon Fenerbahçe!

Yapay zekanın bu tahminlerine göre, sezon sonunda mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe oluyor. Lider Galatasaray'ın puan kayıpları ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle, sarı-lacivertliler 1 puan farkla 2024-2025 sezonunun şampiyonu ilan ediliyor.

Her ne kadar bu sadece bir yapay zeka tahmini olsa da, Süper Lig’de her an her şeyin değişebileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda heyecan son düdüğe kadar sürecek gibi görünüyor.