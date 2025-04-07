Galatasaray'ın bu haftayı BAY geçmesiyle sarı-lacivertliler, puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Ligin bitimine sadece 8 hafta kala, yapay zeka Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçlardaki performanslarını analiz etti ve şampiyonluk tahminini duyurdu.

Yapay Zeka, Puan Kayıplarını ve Maç Sonuçlarını Hesapladı

Yapay zekanın yaptığı analizlere göre, iki ezeli rakip de sezonun kalan haftalarında bazı kritik puanlar kaybedecek. İşte yapay zekaya göre son 8 haftada iki takımın alacağı sonuçlar:

  • 31. Hafta
    Sivasspor - Fenerbahçe: Beraberlik
    Samsunspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır
    Puan durumu: Galatasaray 74 – Fenerbahçe 69

  • 32. Hafta
    Fenerbahçe - Kayserispor: Fenerbahçe kazanır
    Galatasaray - Bodrumspor: Galatasaray kazanır
    Puan durumu: Galatasaray 77 – Fenerbahçe 72

  • 33. Hafta
    Gaziantep - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
    Eyüpspor - Galatasaray: Galatasaray kazanır
    Puan durumu: Galatasaray 80 – Fenerbahçe 75

  • 34. Hafta
    Fenerbahçe - Beşiktaş: Fenerbahçe kazanır
    Galatasaray - Sivasspor: Galatasaray kazanır
    Puan durumu: Galatasaray 83 – Fenerbahçe 78

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  • 35. Hafta
    Başakşehir - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
    Trabzonspor - Galatasaray: Beraberlik
    Puan durumu: Galatasaray 84 – Fenerbahçe 81

  • 36. Hafta
    Fenerbahçe - Eyüpspor: Fenerbahçe kazanır
    Galatasaray - Kayserispor: Galatasaray kazanır
    Puan durumu: Galatasaray 87 – Fenerbahçe 84

  • 37. Hafta
    Hatayspor - Fenerbahçe: Fenerbahçe kazanır
    Göztepe - Galatasaray: Beraberlik
    Puan durumu: Galatasaray 88 – Fenerbahçe 87

  • 38. Hafta (Sezon Finali)
    Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor: Fenerbahçe kazanır
    Galatasaray - Başakşehir: Beraberlik
    Final puan durumu: Fenerbahçe 90 – Galatasaray 89

Şampiyon Fenerbahçe!

Yapay zekanın bu tahminlerine göre, sezon sonunda mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe oluyor. Lider Galatasaray'ın puan kayıpları ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle, sarı-lacivertliler 1 puan farkla 2024-2025 sezonunun şampiyonu ilan ediliyor.

Her ne kadar bu sadece bir yapay zeka tahmini olsa da, Süper Lig’de her an her şeyin değişebileceği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda heyecan son düdüğe kadar sürecek gibi görünüyor.