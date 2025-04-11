Dijital dönüşüm ve otomasyon iş dünyasında yaygınlaşmaya devam ederken beyaz yakalı çalışanları ‘eskime’ korkusu sardı. Bu endişe, beyaz yakalılarda yazılım ve teknoloji eğitimlerine olan ilgiyi artırdı.İSTANBUL (İGFA) - Beyaz yakalı çalışanlar arasında, yapay zeka ve otomasyonun işlerini geçersiz kılacağı korkusu (FOBO - Fear of Becoming Obsolete) dünya genelinde ve Türkiye’de artıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, 2030’a kadar dijitalleşme 19 milyon yeni iş yaratacak, ancak otomasyon 5 milyon işi ortadan kaldıracak. Çalışanların yüzde 39’unun becerilerinin değişmesi beklenirken, teknolojik yetkinlikler kritik önem kazanıyor.

Kariyer odaklı online eğitim platformu Teedo, sunduğu yazılım ve teknoloji eğitimleriyle çalışanların becerilerini güncel tutuyor ve geleceğe hazır olmalarını sağlıyor. Bu eğitimler, ‘eskime korkusu’ yaşayan profesyonellere yeni beceriler, iş dünyasındaki rekabette öne çıkmalarına ve yeni fırsatlar elde etmelerine imkan tanıyor.

YAPAY ZEKA İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAK MI?

Teedo’nun Genel Müdürü Selçuk Aytekin, çalışanların becerilerinin hızla güncellenmesi gerektiğini belirterek, “Otomasyon ve dijital dönüşüm, mevcut yetkinlikleri değersizleştirme riski taşıyor. Bu nedenle yapay zeka gibi teknolojilere yönelik eğitim talebi artıyor” dedi.

Teedo olarak beyaz yakalıların online eğitim ve çalışma kültürüne dair eğilimlerini anlamak amacıyla online bir araştırma yaptırdıklarını ifade eden Aytekin, “İş dünyasında giderek daha fazla dile getirilen ‘Yapay zekâ işimizi elimizden alacak mı?’ sorusu, bizim araştırmamızda da kaygı unsuru olarak karşılarına çıktığını söyledi. Teedo’nun araştırmasına göre, beyaz yakalıların önümüzdeki iki yılda en çok eğitim almak istediği alan yüzde 36 ile yapay zeka olurken, e-ticaret, yazılım, veri analizi ve proje yönetimi takip ettiğini ifade eden Aytekin, genç profesyonellerin de bu baskıyı hissettiğini vurguladı.