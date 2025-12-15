Borsa İstanbul’da şirket ortakları, yöneticiler ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen pay alım-satım işlemleri, 12 Aralık 2025 tarihli KAP açıklamalarıyla kamuoyuna duyuruldu. Buna göre bazı şirketlerde geri alım programları sürerken, bazı hisselerde önemli miktarda satış ve pay oranı değişimleri dikkat çekti.

Bor Holding (BORLS), 5,30 – 6,69 TL fiyat aralığından toplam 24,4 milyon adet pay satışı gerçekleştirirken, holdingin şirket sermayesindeki payı yüzde 56,50 seviyesine geriledi. Büyük Şefler Gıda (BIGCH) ise geri alım programı kapsamında 325 bin adet payı 59,65 TL fiyattan portföyüne kattı.

Dagi Giyim (DAGI), DCT Trading (DCTTR), Kalyon PV (KLYPV), Lokman Hekim Sağlık (LKMNH), Net Holding (NTHOL) ve Ofis Yem (OFSYM) gibi şirketlerde de geri alım işlemleri öne çıktı. Bu adımlar, şirketlerin pay fiyatlarını desteklemeye yönelik stratejilerinin sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan, yönetici ve ortak pay alımları da dikkat çekti. DCTTR’de Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, MIATK’ta ise Ali Gökhan Beltekin önemli miktarda pay alımı yaparak sermayedeki pay oranlarını artırdı. FLAP’ta Gökhan Saygı’nın alımlarıyla pay oranı yüzde 12,42’ye yükseldi.

Kurumsal tarafta Merrill Lynch International’ın GLRYH paylarında hem alış hem satış işlemleri gerçekleştirmesi, Hedef Portföy’ün TMPOL’deki pay satışlarıyla oranını düşürmesi de günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.

KAP’a bildirilen bu işlemler, Borsa İstanbul’da şirketlerin ortaklık yapıları ve pay fiyatları açısından yakından takip edilmeye devam ediyor.