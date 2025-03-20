Tahvil Piyasasında da Güçlü Alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 1 milyar 465,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) kesin alımı gerçekleştirdi. Ayrıca, DİBS (Ters Repo) işlemlerinde 13,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) işlemlerinde ise 1 milyar 252,2 milyon dolarlık net alım yapıldı. Öte yandan, şirket borçlanma senetleri tarafında ise net 2,6 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti.

Hisse Senedi Stokları 35,8 Milyar Dolar Seviyesinde

Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de sahip olduğu hisse senedi stoklarının toplam piyasa değeri 35 milyar 800,6 milyon dolara ulaştı. DİBS (Kesin Alım) stokları 20 milyar 875,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 775,3 milyon dolar ve DİBS (Teminat) stokları 11 milyar 632,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarının toplamı ise 739,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

Son dönemde yabancı yatırımcıların artan ilgisi, Türkiye finans piyasalarına yönelik güvenin yükseldiğine işaret ederken, önümüzdeki süreçte de bu eğilimin devam edip etmeyeceği merakla takip ediliyor.