Bakanlık açıklamasında, 2025 yılı Şubat ayında Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkelerin sıralaması da açıklandı. İran, %10,28’lik oranla 223 bin 222 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya %8,27 (179 bin 512) ve Rusya %7,72 (167 bin 611) ile ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı. Bulgaristan ve İngiltere de sırasıyla dördüncü ve beşinci sıralarda yer alarak Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında dikkat çekti.

Geçtiğimiz ayda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en yoğun şekilde giriş yaptığı iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer alırken, Edirne ve Antalya onu takip etti. Şubat ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçilerin oranı %57,80 (1 milyon 255 bin 459), Edirne’ye gelenlerin oranı ise %10,60 (230 bin 153) olarak kaydedildi.

2025 yılı Ocak-Şubat dönemine bakıldığında ise Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece %0,03’lük bir artış yaşandı. Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 343 bin 60 oldu. Bu dönemde de en fazla ziyaretçi gelen iller İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari oldu.

Sonuç olarak, 2025 yılı Şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısında gözlemlenen düşüş, özellikle yurtdışındaki ekonomik ve politik gelişmelerin etkisiyle şekillendi. Ancak Ocak-Şubat dönemi genelinde ziyaretçi sayısında yaşanan küçük artış, turizm sektöründeki toparlanma sürecinin başladığını gösteriyor.