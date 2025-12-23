Daha önce vizesiz seyahat uygulamasını askıya alan Karadağ’ın, aldığı yeni kararla Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişlerine yeniden izin vereceği öğrenildi. Kararın, iki ülke arasındaki diplomatik ve turistik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Vize muafiyetinin yeniden başlamasıyla birlikte Karadağ’ın, Türk turistler açısından Balkanlar’daki cazip destinasyonlardan biri haline gelmesi bekleniyor. Özellikle yaz ve kış turizmi, ticari ziyaretler ve kültürel temaslarda artış öngörülüyor.

Yetkililer, uygulamanın detaylarına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını belirtirken, seyahat planı yapan vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri tavsiye ediliyor.