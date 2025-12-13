Batı Ege GYO ikinci taksiti ödüyor

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), daha önce açıkladığı dört taksitli temettü planı kapsamında ikinci ödemeyi gerçekleştirecek. Pay başına toplam brüt ve net 0,0858892 TL temettü dağıtmayı kararlaştıran şirket, ikinci taksit olarak net 0,0214723 TL ödeyecek. Hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi ise 17 Aralık olarak belirlendi.

Ebebek’te ikinci temettü taksiti

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), iki taksit halinde toplam pay başına brüt 1,00 TL, net 0,850 TL temettü dağıtımı planlamıştı. Bu kapsamda ikinci taksit için yatırımcılara net 0,425 TL ödeme yapılacak. Ebebek’te de hak kullanım tarihi 15 Aralık, ödeme tarihi 17 Aralık olacak.

BİM’den yılın ilk temettü ödemesi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) ise üç taksit halinde toplam brüt 13,00 TL, net 11,050 TL temettü dağıtmayı hedefliyor. Bu plan doğrultusunda ilk taksit olarak pay başına net 3,40 TL temettü ödenecek. BİM hisselerinde hak kullanım tarihi 17 Aralık, ödeme tarihi ise 19 Aralık olarak açıklandı.

Temettü ödemeleri, özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından nakit akışı ve getiri beklentileri bakımından yakından takip ediliyor. Bu hafta yapılacak ödemelerle birlikte, söz konusu hisselerde fiyatlamaların temettü etkisiyle şekillenmesi bekleniyor.