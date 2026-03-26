31 Mayıs 2010’da, Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan filonun en büyük gemisi olan Mavi Marmara, uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Müdahale sırasında çoğu Türk vatandaşı olan 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu olay, Türkiye ile İsrail arasında diplomatik krize yol açmış, uzun yıllar süren gerilimin başlangıcı olmuştu. Türkiye kamuoyunda ise olay, “Mavi Marmara şehitleri” söylemiyle hafızalara kazınmıştı.

İran’ın son dönemde ABD ve İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında kullanılan bazı mühimmatların üzerinde yazılı mesajlar olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir füze üzerinde “Mavi Marmara şehitleri anısına” ifadesinin yer aldığı iddia edildi.

Aynı paylaşımlarda bir İHA üzerinde ise Hamas’ın kurucularından Şeyh Ahmed Yasin’e atıf yapıldığı görüldü. Bu tür mesajlar, İran’ın bölgesel politikalarında sembolik ve ideolojik göndermeler kullandığını bir kez daha gündeme getirdi.

Bazı kullanıcılar, “Mavi Marmara’nın intikamı alındı” şeklinde yorumlar yaparken; bazıları ise bu tür söylemlerin bölgedeki gerilimi daha da artırabileceğini savundu.

Bölgesel Gerilim Derinleşiyor

İran’ın ABD üsleri ve İsrail şehirlerini hedef alan saldırıları, Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltmiş durumda. Uzmanlar, bu tür sembolik mesajların sadece askeri değil, psikolojik ve politik bir anlam taşıdığına dikkat çekiyor.

Mavi Marmara gibi geçmişte büyük yankı uyandıran olayların yeniden gündeme gelmesi ise, bölgedeki çatışmaların sadece bugünü değil, geçmişin hafızasını da şekillendirdiğini gösteriyor.