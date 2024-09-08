1996 yılından bu yana sektördeki varlığını sürdüren Çiloğlu Grubu, 56 ülkeye ihracat yaparak sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımını lojistik, kurumsal kaynak planlama ve satış alanlarında en yeni sistemlerle destekliyor.

Çiloğlu ailesi, inovasyon ve teknolojinin iş dünyasındaki önemini benimseyerek, Ar-Ge çalışmalarını sürekli olarak güçlendiriyor ve değişime açık bir yaklaşımla iş disiplinini ileriye taşıyor.

Çiloğlu Grubu WorldFood İstanbul’da Büyük İlgi Gördü: Şahin Çiloğlu’ndan Önemli Açıklamalar

32'inci Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, TÜYAP’ta kapılarını açarken, Çiloğlu Grubu fuarda yer alan önemli firmalardan biri olarak öne çıktı. Avrupa gıda pazarında liderlik hedefiyle ilerleyen Çiloğlu Grubu’nun ürünleri, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Firmanın gıda sektöründeki başarı hikâyesi ve inovasyon odaklı yaklaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Çiloğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu: "İnovasyon ve Teknoloji Başarımızın Temeli"

Çiloğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Çiloğlu, Ekovitrin Haber Merkezi’nden Ali Karabaş’a verdiği röportajda fuar ve firmanın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çiloğlu, 1996’dan bu yana sektörde sağlam adımlarla ilerlediklerini belirterek, gıda sektöründe başarının sırrının insan sağlığına verdiği önem ve teknolojik yatırımlar olduğunu vurguladı. Şahin Çiloğlu, “Ürünlerimizi geliştirirken doğal gıda boyaları kullanıyor, helal gıda kriterlerine uygunluğuna büyük özen gösteriyoruz. Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak belirledik ve bu anlayışla 56 ülkeye ihracat yapıyoruz,” dedi.

Gelecek Hedefleri ve Teknolojik Yatırımlar

Şahin Çiloğlu, firmanın Avrupa gıda pazarında liderliği hedeflediğini ve bu yolda inovasyonun kritik bir rol oynadığını ifade etti. Çiloğlu Grubu’nun lojistik, kurumsal kaynak planlama ve satış birimlerinde en yeni teknolojileri kullanarak iş süreçlerini optimize ettiğini belirten Çiloğlu, "Yeni dünya düzeninde hedeflere ulaşmanın yolu inovasyon ve teknolojiden geçiyor. Ar-Ge çalışmalarımıza büyük yatırım yapıyor, sürekli gelişim ve değişim prensibiyle hareket ediyoruz," şeklinde konuştu.

Çiloğlu Grubu’nun fuarda gördüğü ilgi, firmanın Avrupa pazarında adım adım liderliğe ilerlediğini ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu.